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Hledají Noemovu archu. Vrty v Turecku přinesly nové vzorky, důkaz ale chybí

Terezie Benoni
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Na první pohled připomíná obrovskou loď, která uvízla vysoko v horách. Turecký útvar Durupınar přitahuje hledače Noemovy archy už téměř sedm desetiletí. Letos se do něj poprvé pustil rozsáhlejší výzkum s hlubokými vrty. Vědci získali stovky vzorků, narazili na neznámé podzemní struktury a narušili další vrstvu dávné záhady. Nyní hledají důkaz, že pod tureckou půdou leží biblická loď.

Noemova archa na hoře Ararat. Obraz vlámského malíře Simona de Myleho z roku 1570.
Noemova archa na hoře Ararat. Obraz vlámského malíře Simona de Myleho z roku 1570.Foto: Simon de Myle / Wikimedia Commons / Public Domain.
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Na úpatí hory Ararat ve východním Turecku leží útvar, který při pohledu z výšky nápadně připomíná trup obrovské lodi. Má přibližně 157 metrů na délku, protáhlý oválný tvar a špičatější zakončení. Když turecký armádní kapitán İlhan Durupınar v roce 1959 prohlížel letecké snímky této oblasti, všiml si zvláštního obrysu. Fotografie brzy obletěly svět a objevily se první otázky, zda se pod nánosy zeminy neskrývá právě Noemova archa.

Od té doby se na místo vydávali badatelé, dobrodruzi i náboženští nadšenci. Někteří v útvaru hledali zkamenělé dřevo, jiní údajné kovové součásti nebo vnitřní přepážky. Žádná z dosavadních expedic však nepřinesla vědecky přesvědčivý důkaz, že jde o lidské dílo.

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Letos se výzkumníci pokusili dostat dál než jejich předchůdci. Tým pod vedením tureckého archeologa Cenkera Atily ze Sivas Cumhuriyet University získal povolení k rozsáhlejšímu terénnímu průzkumu a odebral vzorky přímo z nitra útvaru. Výsledky laboratorních analýz očekává na jaře 2027.

Šest desetiletí stará záhada znovu ožívá

Lokalita nese jméno svého objevitele, její spojení s biblickou archou ale vzniklo až později. Už v roce 1960 přijela na místo americká expedice, která chtěla ověřit, zda podivný obrys skutečně ukrývá pozůstatky lodi. Výzkumníci tehdy nenašli žádné přesvědčivé stopy lidské činnosti. Jeden z účastníků sice poznamenal, že tak pravidelný tvar příroda jen těžko vytvoří, po dvou dnech hledání však tým odjel bez nálezu, který by jeho domněnku podpořil.

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Zájem o lokalitu přesto neutichl. V osmdesátých letech se jí začal věnovat americký amatérský badatel Ron Wyatt. Tvrdil, že objevil zkamenělé dřevo, kovové součásti a pozůstatky konstrukce, která odpovídá biblickému popisu archy. Jeho tvrzení přitáhla další zájemce a postupně vytvořila kolem místa rozsáhlou legendu.

Foto: Archiv výrobce
Turecký útvar Durupınar přitahuje hledače Noemovy archy už téměř sedm desetiletí. Foto: Shutterstock – Inna Giliarova

Wyattovy závěry ale narazily na odbornou kritiku. Geolog Lorence Collins z California State University Northridge a badatel David Fasold se v roce 1996 v odborném časopise Journal of Geoscience Education zabývali vzorky, které zastánci archy označovali za její součásti. Pod mikroskopem podle nich údajné kovové části tvořily přírodní minerály a domnělé zkamenělé dřevo představovala přeměněná hornina. Také linie, které měly připomínat stěny a vnitřní příčky lodi, vysvětlili geologickými procesy. Collins a Fasold dospěli k závěru, že útvar představuje přírodní geologickou strukturu, nikoli pozůstatky plavidla.

Co ukázaly letošní vrty

Současný výzkum vede archeolog Cenker Atila ve spolupráci s americkým projektem Noah’s Ark Scans. Tým během letní sezony, která začala na konci června a skončila v září, provedl 16 jádrových vrtů. Dvanáct z nich umístil dovnitř obrysu, další čtyři do okolí, aby mohl porovnat složení půdy uvnitř a vně útvaru. V některých místech se dostal do hloubky přibližně dvaceti metrů. Výzkumníci získali stovky vzorků.

Vedle vrtání využili také georadar, který vysílá do země elektromagnetické impulzy a z jejich odrazů vytváří obraz podzemních struktur. Předběžné snímky podle týmu zachytily lineární útvary, pravoúhlá křížení, vrstvy a možné dutiny. Zastánci hypotézy o arše v nich vidí možné chodby, oddělené prostory nebo několik úrovní uvnitř lodi.

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Opatrnost zachovává vedoucí výzkumu Atila. Když se ho reportérka deníku The Jerusalem Post ptala na jednu z údajných podzemních chodeb, odmítl její původ předjímat. „Nechci to říct s naprostou jistotou. Může jít o chodbu. Ale také o geologickou dutinu,“ uvedl. Další terénní práce ukážou víc.

Pozornost vzbudila také událost při vrtání. Jeden z vrtáků narazil na neznámý tvrdý předmět a zlomil se. Andrew Jones, který vede projekt Noah’s Ark Scans, tvrdil, že zařízení předtím bez větších potíží procházelo horninou. Tým proto chce při další sezoně vyvrtat širší otvor a pokusit se zlomený vrták vyzvednout. Jones připustil, že by mohlo jít o zkamenělé dřevo.

Staré dřevo není potvrzením, že jde o archu

I kdyby laboratoře skutečně prokázaly přítomnost starého dřeva, k potvrzení biblické archy by vedla ještě velmi dlouhá cesta. Radiokarbonová metoda může určit přibližné stáří organického materiálu, nedokáže ale určit, kdo jej použil ani k jakému účelu.

Na tento problém upozornila archeoložka Jodi Magnessová z University of North Carolina v Chapel Hill, která se specializuje na klasickou a biblickou archeologii. „Ani kdyby se ukázalo, že dřevo je staré, neexistoval by způsob, jak ho spojit s Noemem. Nevíme totiž, zda skutečně existoval, a pokud ano, kdy žil,“ vysvětlila.

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Příběh potopy je starší než Bible

Hledání archy přitom otevírá ještě jednu otázku: zda biblická potopa vychází ze skutečné přírodní katastrofy. Příběhy o ničivé povodni a člověku, který přežil díky velké lodi, totiž znali obyvatelé Mezopotámie dávno před vznikem biblického textu.

V Eposu o Gilgamešovi vystupuje Uta-napištim, kterého bohové varují před blížící se potopou. Postaví loď, vezme na palubu rodinu a zvířata a po opadnutí vody vyšle ptáky, aby zjistili, zda už se někde objevila suchá země. Podobný motiv obsahuje také starší akkadský epos o Atrachasísovi a sumerské vyprávění o králi Ziusudrovi.

Geomorfolog David Montgomery z University of Washington označuje biblické vyprávění za „babylonské dědictví“. Podle něj starší mezopotámské příběhy naznačují, že biblickou verzi mohly inspirovat skutečné povodně. Montgomery zároveň odmítá doslovný výklad biblického textu. „S jistotou víme, že k celosvětové potopě nedošlo,“ uvedl. Geologické záznamy podle něj takovou katastrofu nepotvrzují.

Nevylučuje však, že za dávnými vyprávěními stály ničivé regionální záplavy. Jedna z hypotéz počítá s rozsáhlými povodněmi v povodí Eufratu a Tigridu. Jiná, kterou prosazovali geologové William Ryan a Walter Pitman, spojuje vznik Černého moře s proniknutím středomořské vody přes Bospor do níže položené oblasti.

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Která událost, pokud vůbec nějaká, inspirovala biblické vyprávění, dnes vědci nedokážou určit. Stejně tak zatím nikdo nepředložil důkaz, že se Noemova archa ukrývá právě pod tureckým útvarem. Výzkum v lokalitě Durupınar bude pokračovat i v roce 2027.

Zdroj: phys.org, turkiyetoday.com, ark.jacksmyth.cc, jpost.com, livescience.com, noahsarkscans.com

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