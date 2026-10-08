Stovky metrů podzemí, které dosud nikdo neznal. Jeskynní potápěči v Moravském krasu pronikli do nové části toku Punkvy a výrazně se přiblížili místu, které už celé generace nedává speleologům spát. Právě někde v těchto místech totiž tajemná řeka vzniká.
Do temné vody se ponořili v úterý. Jeskynní potápěči České speleologické společnosti Radek Nejezchleba a Jan Sirotek se během dvou ponorů dostali do hloubky až 35 metrů a pod hladinou strávili dohromady čtyři hodiny.
Když se vynořili, měli za sebou mimořádný objev. V Amatérské jeskyni se jim podařilo prozkoumat několik stovek metrů dosud neznámého průběhu podzemního toku Punkvy.
„Objev je významný především z hydrologického hlediska,“ vysvětlují speleologové. Právě Punkva totiž ukrývá jedno z největších tajemství Moravského krasu. Dodnes není přesně známé místo, kde řeka vzniká soutokem Sloupského potoka a Bílé vody.
A právě jeho hledání zaměstnává krasové badatele už celé generace. Nyní se jim podařilo objevit důležitou část toku mezi Šolimovou mísou a Bludištěm Milana Šlechty. „K bájnému místu jsme se tak zásadně přiblížili,“ uvádí Česká speleologická společnost.
K průlomu pomohlo i počasí. V Moravském krasu už několik týdnů panují mimořádně nízké vodní stavy, díky nimž se potápěči mohli dostat tam, kam je za běžných podmínek voda nepustí.
Zásadní byla také speciální technika. Potápěči používali takzvané rebreathery – přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem. Na rozdíl od klasických potápěčských lahví nevypouštějí vydechovaný vzduch do vody, takže nevíří usazený kal ze stropů podzemních chodeb a umožňují zůstat v extrémních hloubkách násobně déle.
Zmapováním stovek nových metrů chodeb však práce nekončí. Jeskynní potápěči plánují v ponorech pokračovat, dokud jim nízká hladina dovolí postupovat dál proti proudu – přímo k místu, kde se rodí nejslavnější podzemní řeka Česka.
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