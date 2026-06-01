Hlavu vzhůru, na obloze se něco děje. NASA potvrdila rozpad meteoru nad obydlenou oblastí

Mnozí si nejprve mysleli, že jde o zemětřesení, výbuch nebo pád letadla. Obyvatele severovýchodu Spojených států ale o víkendu vyděsilo něco mnohem neobvyklejšího. Oblohou se prohnal jasný ohnivý bolid, který se ve vysoké rychlosti rozpadl nad zemí a uvolnil energii srovnatelnou se stovkami tun TNT. Co přesně se nad USA odehrálo a proč se otřásaly domy?
Obyvatelé severovýchodu Spojených států zažili v sobotu odpoledne nečekané drama. Nad oblastí severovýchodního Massachusetts a jihovýchodního New Hampshiru se rozpadl meteor, jehož exploze byla podle amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) natolik silná, že ji lidé slyšeli na desítky kilometrů daleko. Někteří dokonce hlásili otřesy domů.
Jasný ohnivý bolid se podařilo zpozorovat 30. května ve 14:06 místního času. Jeho průlet zaznamenali svědci napříč regionem i meteorologická družice GOES-19 provozovaná americkým Národním úřadem pro oceán a atmosféru (NOAA).
Podle zástupkyně vedoucího zpravodajství NASA Jennifer Doorenové se meteor rozpadl ve výšce přibližně 64 kilometrů nad zemským povrchem. V okamžiku rozpadu se pohyboval rychlostí zhruba 120 tisíc kilometrů za hodinu. „Tento bolid nesouvisel s žádným aktuálně aktivním meteorickým rojem. Šlo o přirozený objekt, nikoli o návrat vesmírného odpadu nebo satelitu do atmosféry,“ uvedla Doorenová.
Právě exploze při rozpadu meteoru vyvolala hlasité dunění, které znepokojilo místní obyvatele. „Energie uvolněná při rozpadu se odhaduje na ekvivalent asi 300 tun TNT, což vysvětluje hlasité rány, které byly v oblasti slyšet,“ doplnila Doorenová.
Na sociálních sítích se krátce po události začaly objevovat desítky svědectví lidí, kteří popsali silné otřesy a dunění. Někteří uvedli, že se jim rozvibrovala okna, jiní psali, že měli pocit, jako by poblíž explodoval výbušný náklad nebo udeřil blesk. Přestože šlo o výrazný jev, ve srovnání s některými historickými událostmi byl tento meteor relativně malý. Připomíná to například známý případ z ruského Čeljabinsku z roku 2013.
Tehdy nad městem explodoval několik metrů velký vesmírný kámen ve výšce asi 23 kilometrů. Podle NASA uvolnil energii odpovídající přibližně 440 tisícům tun TNT. Tlaková vlna tehdy vysklila okna na ploše přes 500 kilometrů čtverečních a zranila více než 1600 lidí, většinou střepy z rozbitých oken.
Zdroj: NASA, The Guardian
