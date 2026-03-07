Přeskočit na obsah
Benative
7. 3. Tomáš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Hlava ve vlaku a třináct let lží. Dvojí život vzorné matky Ireny Čubírkové

Dan Poláček,Redakce Magazín,Jana Harmáčková,Ondřej Bílek

Vypadala jako vzorná matka sedmi dětí. Skutečnost, která vyšla najevo před Vánocemi roku 1964, ale šokovala celé Československo. Irena Čubírková nebyla jen chladnokrevnou vražedkyní, ale i mistryní lží, která dokázala třináct let tajit smrt prvního manžela. Nahlédněte do života ženy, která se nezastavila před ničím a jejíž cesta skončila na pankráckém popravišti.

Reklama
Předchozí
1234510
Pokračovat

Nález, který zastavil čas

V odpoledních hodinách 9. prosince 1964 během jízdy osobního vlaku na trati Trnava - Bratislava před stanicí Pezinok nalezl průvodčí vlaku na toaletě lidskou hlavu. Nález se nesmazatelně zapsal do dějin kriminalistiky. Oběť byla později identifikována jako Ambróz Ščepko. Šokující nebyl jen samotný čin, ale i fakt, že hlava byla ožehnutá a vykazovala známky „tepelného zpracování“.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
NHL: Colorado Avalanche at Dallas Stars
NHL: Colorado Avalanche at Dallas Stars
NHL: Colorado Avalanche at Dallas Stars

Nečas dál řádí. Uhranul galapředstavením na ledě Dallasu

Český hokejový útočník Martin Nečas v NHL pokračuje ve fantastických výkonech. Gólem, třemi nahrávkami a proměněným samostatným nájezdem řídil výhru Colorada 5:4 po nájezdech nad Dallasem a v šesti zápasech po olympijské pauze nasbíral už 14 bodů (6+8).

Reklama
Aerial,Prague,Panoramic,Drone,View,Of,The,City,Of,Prague
Aerial,Prague,Panoramic,Drone,View,Of,The,City,Of,Prague
Aerial,Prague,Panoramic,Drone,View,Of,The,City,Of,Prague

KVÍZ: Řeky, památky i pohoří. Otestujte se, jak dobře znáte Česko

Myslíte si, že máte Česko v malíčku? Že vás nepřekvapí žádná řeka, hrad ani pohoří? Možná ano… a možná taky ne. Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jak dobře znáte zemi, ve které žijete. Netrpělivě už na vás čekají otázky - a to jak snadnější, tak ty, které vás možná zaskočí.

Reklama
Reklama
Reklama