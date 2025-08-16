Magazín

Hladové kozy. Ve Španělsku proti požárům nasazují nečekanou zbraň

před 8 hodinami
Kozí stádo putuje od města k městu v rámci pilotního projektu založeného ve městě Mataro, který je součástí širšího úsilí zmírnit rizika lesních požárů. Kozy jsou známé svou nenasytnou chutí k jídlu, živí se i trnitými rostlinami, jako jsou kaktusy či bodláky. To z nich dělá ideální pomocníky při odstraňování křovin a jiných hořlavých materiálů a při vytváření přirozených protipožárních pásů.
Nomadic shepherd Albert Noguera, 42, moves a herd of goats around urban areas to create natural firebreaks through the Montnegre mountain range near Mataro, Catalonia, Sp
Nomadic shepherd Albert Noguera, 42, moves a herd of goats around urban areas to create natural firebreaks through the Montnegre mountain range near Mataro, Catalonia, Sp | Foto: Reuters

Za doprovodu symfonie cinkajících zvonečků kluše asi 300 černých, hnědých a strakatých koz po dlážděné silnici v Katalánsku na severovýchodě Španělska. Co chvíli se kozy zastaví, aby mohly s chutí okusovat suché keře lemující okraj lesa.

Vlny veder v zemích jižní Evropy každé léto provázejí lesní požáry, které ničí rozsáhlé oblasti a jsou čím dál tím intenzivnější v důsledku klimatických změn. V Katalánsku ale v loňském roce počet požárů klesl, přestože šlo o třetí rok nejhoršího sucha za 100 let. Regionální vláda tento pokles připisuje lepším opatřením, která mají požárům preventivně předcházet - a kozy jsou jedním z nich.

Návrat koz

Praxe využívání hospodářských zvířat k odstraňování hořlavého podrostu sahá staletí do minulosti. Jejich úlohu postupem času převzaly stroje, ale nyní se někteří zemědělci opět vracejí ke kozám a jiným zvířatům ve snaze najít udržitelnější zemědělské metody. Ve španělském regionu Galicie tuto práci vykonávají divocí koně.

Francesco Teixido a Pedro Alba, kterým je oběma 38 let, dávají krátkými písknutími pokyny pasteveckým psům, aby hnali kozy podél okraje obytné oblasti v okrese Maresme. Ten je náchylný k lesním požárům a leží na pobřeží středního Katalánska.

Oba se nedávno rozhodli spojit svá stáda a přijmout kočovný život pastevců koz. Teixidův příběh začal před 14 lety malým experimentem s chovem koz na barcelonském předměstí Badalona. Ostatní členové původní skupiny však brzy ztratili chuť do náročného životního stylu a Teixido zůstal sám se svým skromným stádečkem sedmi koz.

Místní obyvatelé a sousedé z jiných vesnic se snaží uhasit lesní požár, který se blíží k obci Abejera de Tábara v provincii Zamora ve Španělsku.
Místní obyvatelé a sousedé z jiných vesnic se snaží uhasit lesní požár, který se blíží k obci Abejera de Tábara v provincii Zamora ve Španělsku. | Foto: Reuters

"Zpočátku to ani nebyla profese. Dělal jsem to jako koníček, abych se něco naučil," řekl agentuře Reuters Teixido, který dříve pracoval jako instruktor lyžování, plachtění a windsurfingu. "Když jste instruktor, taky se staráte o skupinu dětí nebo dospělých a musíte se snažit, aby se chovali co nejlépe," vtipkuje a dodává, že dává přednost svému současnému pocitu svobody.

Alba také opustil zcela odlišný život: byl muzikant, ale pak přišla pandemie a zabránila mu cestovat na vystoupení. Tváří v tvář nucené změně kariéry se rozhodl hledat práci, při které by mohl trávit čas se svým malým synem. A tak začal tím, že koupil několik koz od Teixida, kterého potkal na večírku.

Sýr jako vedlejší produkt

Chovatele koz platí jednotlivé obce, které využívají jejich služeb, a také sýraři, kteří si zvláště cení mléka od stád z pestrých přírodních pastvin. Tyto zdroje příjmů ale také znamenají, že se pastevci musejí vypořádat s větší byrokracií související s daňovými a zdravotními předpisy.

Zvířata, která se neustále pohybují, se pasou na široké škále rostlin a nevyžadují doplňkové krmivo, jako je vojtěška. Díky tomu je z jejich mléka sladší, tučnější a na bílkoviny bohatší tvaroh s chutí, která se mění podle ročního obdobím, vysvětluje dvojice.

Většinu příjmů z prodeje mléka a od obcí, které platí za program prevence lesních požárů, vynakládají na pořízení lepšího vybavení. Ostatně ani jeden z nich to nedělá čistě pro peníze. "Jestliže počítáte hodiny, není to práce pro vás," říká Alba. "Děláme to, protože věříme v jiný způsob života a jiný způsob práce s půdou."

 
