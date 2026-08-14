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Hladina řeky v Římě klesla na minimum. U Andělského hradu se ukázala stavba z dob krutého císaře

ČTK,Redakce Magazín

Suché počasí v Římě snížilo hladinu Tibery na takovou úroveň, že odhalilo pozůstatky mostu, který kdysi spojoval centrum města s pravým břehem řeky. Archeologové připomínají jeho dávný význam i spor o to, zda vznikl už za Caliguly, nebo až v Neronově době.

Italy Extreme Weather Drought
Hladina Tibery v Římě klesla na takovou úroveň, že odhalila pozůstatky mostu.Foto: AP – Gregorio Borgia
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Několik týdnů prakticky bez deště způsobilo výrazný pokles hladiny římské Tibery, díky čemuž se nedaleko Andělského hradu v řece ukázaly pozůstatky starověkého mostu.

Stavba známá jako Neronův most, nesoucí jméno po římském císaři vládnoucím v letech 54 až 68 našeho letopočtu, kdysi spojovala centrum Říma s pravým břehem Tibery.

„Nero je nejznámější osobností spojenou s touto oblastí, protože právě v Neronově cirku, kde se dnes nachází Vatikán, byl umučen apoštol Petr,“ uvedla Antonella Boniniová, archeoložka z římského úřadu pro ochranu kulturního dědictví. „Odborníci však považují most za starší (než z Neronovy doby) a podle nich jej nechal postavit císařův strýc Caligula,“ dodala pro agenturu AP. Konstrukce mostu existovala už v roce 39 našeho letopočtu.

Italy Extreme Weather Drought
Mostu kdysi spojoval centrum města s pravým břehem řeky. Archeologové připomínají dávný spor o to, zda vznikl už za Caliguly, nebo až v Neronově době.Foto: AP – Gregorio Borgia

Průtok Tibery klesl pod 80 kubických metrů za sekundu, což je asi polovina historického červencového průměru, řekl Giovanni Giganti z centra pro vodní hospodářství římské služby civilní ochrany.

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„Čelíme závažné vodní krizi. A je to krize, která je způsobena také tím, že jsme sice tuto zimu měli celkem hojné srážky, ale následná období sucha byla poměrně dlouhá,“ dodal.

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Zdroj: ČTK, AP

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