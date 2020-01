Historik: Seriál Koruna se líbí i Alžbětě II., na rozdíl od Marie Terezie je pravdivý

Alžběta II. patří mezi nejdéle vládnoucí panovníky světa, u moci je téměř 68 let. O jejím životě a královských rozhodnutích bylo napsáno nespočet knih či scénářů. Od roku 2016 se na Netflixu vysílá seriál Koruna, zachycující život britské monarchie od svatby Alžběty II. s princem Philipem. Série zabodovala u kritiků i monarchie. Proč a čím je exkluzivní, jsme se ptali historika Kamila Rodana.

Životopisná série Koruna se stala diváckým hitem, letos se chystá její pokračování. Připomeňme, že začíná sňatkem Alžběty II. s princem Philipem a později smrtí jejího otce Jiřího VI. Jak se vám jako odborníkovi na královské rody líbí?

Peter Morgan (tvůrce seriálu, pozn. red.) je zárukou kvality, za zhlédnutí stojí i jeho hra Audience u královny, kterou dávají v pražském Národním divadle. Koruna je poutavě natočená a hodně se přibližuje realitě. Pokud člověka tohle téma zajímá a najde si čas na sledování, seriál ho vtáhne a nemá důvod jej vypínat. Je škoda, že zatím neběžel na žádné české televizní stanici.

Pár chybiček v něm sice je, ale jsou to spíše drobnosti, které nenarušují děj, a člověk, který se královskými dvory nezabývá do detailu, je nepostřehne. Příkladem může být situace, kdy se Alžběta II. dozvěděla, že její otec zemřel, a ona odjíždí z keňského sídla Sagana Lodge (místo na úpatí Mount Kenya, kde pobývala Alžběta II. s princem Philipem při svém africkém turné. Dnes jej využívá keňský prezident, pozn. red.) zpět do Británie. Novináři byli tehdy požádáni, aby nefotili, tudíž neexistuje žádná její fotografie z konce africké cesty, první fotka byla pořízena až po jejím návratu do Londýna. V seriálu jsou ale novináři shromážděni před Sagana Lodge, cvakají fotoaparáty a teprve po chvilce přestanou na znamení fotit. Častokrát je navíc v životopisech uváděno, že cestovala v květovaných šatech, měla je během celého letu a odmítala přijmout fakt, že její otec zemřel. Do černé se převlékla až těsně nad Londýnem.

Tvůrce seriálu Peter Morgan je někdejším zetěm Karla Schwarzenberga, od roku 1997 do roku 2014 byl ženatý s jeho dcerou Annou Carolinou. Myslíte si, že mohl čerpat nápady také ze života rodiny Schwarzenbergů?

To si nemyslím. Člověk sice něco zaslechne nebo odkouká vzorce chování, ale Schwarzenbergové nepřišli do přímého kontaktu s britským královským dvorem nebo vůbec s anglosaským světem. Proto si nemyslím, že by získával zážitky pro tvorbu z rodu své manželky.

V první řadě seriálu je zobrazena také operace otce královny Alžběty II. v Buckinghamském paláci. Princ Philip se po ní jde na krále Jiřího VI. podívat a zahlédne černou vyoperovanou plíci, kterou mu vzali. Je taková situace reálná?

To, že se v Buckinghamu odehrávaly operace, bylo zcela běžné. V paláci se konaly i porody, vždycky byl jeden sál nebo salón upravený na nemocniční pokoj, členové královské rodiny nejezdili do nemocnic, to je až mnohem pozdější záležitost. Jestli se Philip dostal do operačního sálu, je otázka dohadů, nicméně možné to je. V průběhu operace čekali členové rodiny v předsálí pokoje. Je možné, že se tam šel Philip po ukončení operace podívat.

Rodina Jiřího VI. podle seriálu do poslední chvíle netušila, že umírá na rakovinu plic. Měli o tom vědět pouze jeho lékaři, premiér Winston Churchill a sám král. Je to pravda, nebo je to smyšlený scénář?

Je to smyšlené, královna matka (jeho manželka, pozn. red.) byla informována a věděla to i královna Mary, jeho matka, protože jeho nemoc nešlo zamaskovat. Museli ho líčit, protože byl popelavý, nezvládal plnění svých povinností a královna se ho snažila chránit. Spíš si myslím, že skutečný zdravotní stav králi tajili a snažili se jej povzbuzovat s tím, že mu není nic vážného. Až v posledních okamžicích mu řekli pravdu, ale myslím si, že všichni věděli, jak na tom je.

Odkud se dají brát podklady pro takový velkolepý životopisný seriál, obzvláště když se rodina snaží mít veškeré informace pod kontrolou?

Základní kostra seriálu je všeobecně známá, dnes existuje množství životopisů, ve kterých se většinou vyjadřují přátelé královské rodiny, bratranci a sestřenice královny, všichni ti, kteří nejsou úplně vázaní slibem mlčenlivosti. A pokud to není úplně skandalizující informace, což v těchto případech není, není důvod to nesdělit. Třeba nemoc a smrt Jiřího VI. se dává i do souvislosti s tím, kolik dětí královna Mary přežila a jak statečně nesla smrt svých blízkých. Je taky běžné, že královna i další šlechtické rody při psaní životopisů zpřístupňují rodinnou korespondenci.

Co se týče dialogů, nemůžeme do detailu vědět, jak probíhaly, ale existuje spousta knih popisujících charakteristiky jednotlivých osob a z těch se dá vycházet.

Královská rodina navíc pouští historiky i do svých archivů, aby probádali dokumenty, ale v tomhle ohledu samozřejmě funguje cenzura. Jeden historik například objevil ve windsorském archivu dokument, ve kterém byly informace, že se princ Albert chtěl krátce po svatbě s královnou Viktorií rozvést, protože jejich vztah byl velmi napnutý. Královnin archivář nakonec historika donutil informaci vyškrtnout, a když šel do archivu bádat po letech, dokument již nenašel. A teď je otázka, jestli zmizel nadobro, anebo je v nějakém přísně tajném oddělení.

Ze seriálu Koruna je také patrné, že členové královské rodiny nebyli skoro nikdy sami. Vždycky kolem sebe měli spoustu personálu. Je to tak i dnes, nebo se to změnilo?

Myslím si, že je to tak i dnes, od rána do večera jsou doprovázeni komorníky. Určitě mohou říct, ať je nechají chvíli o samotě, ale pořád se v jejich blízkosti někdo pohybuje. Tihle sloužící podepisují slib mlčenlivosti a většinou jsou to věrní lidé, ale skandálů byla i tak celá řada. Například komorná princezny Anny (dcera Alžběty II.) vybírala odpadkový koš, ve kterém našla dopisy s informacemi o princeznině nemanželském vztahu s jejím současným manželem. Je to trochu schizofrenní život, protože všude kolem nich, ať už jdou kamkoliv, někdo je. Královna je nebere jako póvl, ale je pravda, že třeba dvorní fotograf královské rodiny Cecil Beaton si celý život myslel, že má s rodinou nadstandardní vztahy, ale pak zjistil, že jej nebrali jako přítele, ale jenom jako fotografa. Pořád byl jeden z pomocného personálu, patřil do domácnosti, stejně jako třeba kus nábytku.

Mohl to být i jeden z důvodů, proč vévodové ze Sussexu Harry a Meghan chtěli pryč z královského dvora?

Pokud něco takového chtěli, měli to říct na začátku a nejen čerpat výhody královské rodiny bez povinností. Samozřejmě že chtějí žít jinak, ale nemyslím si, že v dnešní době na ně byl činěn takový tlak jako třeba na Alžbětu II. Královna jim vycházela všemožně vstříc a nikde se nepsalo, že by je nějak uzurpovala. Dřív by jim nařídili žít v Buckinghamském paláci, kde by dostali apartmá a byli by pod stálým dohledem, neměli by žádné soukromí a královna by jim určovala celý život. V současnosti ale Alžběta II. chce jen vytvořit fungující firmu a společenství lidí, kterým jde o stejnou věc.

V celé situaci, která teď kolem vévodů je, si myslím, že by udělali nejlépe, kdyby odletěli pomáhat do Austrálie. Lidé by po nich šíleli. Stačilo by, aby si Harry oblékl overal a šel s hasiči k požárům, a Meghan by mohla zajít do organizace ošetřující koaly, byla by to bomba. Toto po nich podle mě rodina chce. Světové hvězdy posílají miliony dolarů na pomoc Austrálii a inspirují další lidi, zatímco oni odjeli do Kanady. Objevují se dokonce zprávy, že vždycky když byl nějaký problém, Meghan od něj utekla. Královna podle mě jejich odchod svým způsobem chápe, protože možná vzpomíná na dobu, kdy žila po svatbě s princem Philipem na Maltě, ale svým způsobem jejich rozhodnutím trpí.

Královna Alžběta II. během svého života musela řešit řadu skandálů v rodině, od své nezbedné sestry princezny Margaret přes rozvody dětí po tragickou smrt princezny Diany. V těchto případech se vždy probírala i role médií v životě královské rodiny, stejně jako je tomu v současnosti. Které další momenty byly podle vás zlomové, stejně jako je nyní postavení vévodů ze Sussexu?

Rozhodně to byly vždy problémy okolo role bývalého krále Edwarda VIII. a jeho americké manželky Wallis Simpsonové. Královna jim hned po svém nástupu zastavila rentu a pod vlivem matky a babičky se vůči nežádoucímu páru vyhradila. Byla to také například suezská krize a vůbec vždy, když královna nemůže svobodně projevit svůj názor, což se mimo jiné řeší i ve hře Audience u královny. Častokrát musela královna řešit osobní rovinu, například u Margarety byl rozpor v tom, co si myslí jako její sestra a co by měla dělat jako královna. Královna Mary jí radila, že koruna má vždy přednost a svůj osobní názor musí upozadit. Samozřejmě jsou okamžiky, kdy upřednostnila svou osobní úlohu, třeba po smrti Diany zůstala jako babička se svými vnuky. Hysteričtí Britové ale tohle tehdy nechtěli vzít v potaz, chtěli soucit stejně jako její vnukové.

Alžbětě II., stejně jako dalším členům rodiny, se seriál údajně líbí. Může to být tím, že je v něm zobrazena jako žena, která celý svůj život zasvětila britskému společenství?

K tomu, aby se podívala na seriál, ji údajně přemluvila vnoučata. K některým scénám prý měla výhrady, ale celkově se jí líbí. Je to tím, že v něm není nic špatného, všichni věděli, jaké měla vztahy se sestrou Margaretou, strýcem Edwardem VIII. nebo s matkou.

Seriál se snaží také o nápravu vnímání prince Charlese, který byl dlouhou dobu u veřejnosti neoblíbený kvůli rozvodu s Dianou. Myslíte si, že mu lidé po zhlédnutí druhé a třetí série konečně odpustí?

Domnívám se, že seriál navede na správnou cestu jenom ty, kteří ještě nebyli stoprocentně přesvědčeni o tom, jaký Charles ve skutečnosti je. Vztah veřejnosti k Charlesovi se začal výrazně měnit po smrti Diany, do té doby ho všichni v rámci zmanipulovaného obrazu, který vytvářela Diana, vinili naprosto ze všeho. Když začaly vycházet princovy životopisy po smrti bývalé manželky, společnost se dozvídala, co všechno udělal pro Británii, jak se zajímá o architekturu, o bioenergii, potraviny, charitu a další věci, o kterých nikdo neměl do té doby tušení. Najednou jej společnost začala vnímat úplně jinak.

Myslím si, že čím je Charles starší, tím víc se odvažuje vyjít ze své ulity a osměluje se říkat a dělat věci, které by si dříve nedovolil. Královna matka vždy upozorňovala na fakt, že je víc podobný svému dědečkovi Jiřímu VI. než otci, že nikdy nebude tak průbojný a odvážný jako Philip. Ale i Alžběta II. stářím jihne a říká se, že je ráda ve společnosti svých vnoučat. Možná i ona dnes lituje toho, že na své děti neměla více času.

Koruna podle britských deníků zvýšila zájem Britů o historii země. Mohlo by se to povést i nějakému českému seriálu?

Britská královská rodina má výsadní postavení a bude vždy sledovaná i mimo britské společenství. Je to dobře udělaný seriál, ačkoliv na můj vkus je v něm některým pro děj nedůležitým událostem, například londýnské mlze, věnováno až moc prostoru. U nás byl hodně sledovaný seriál Sňatky z rozumu. Velkým zklamáním pro historiky byla ale Marie Terezie, která nesplnila očekávání. Seriál totiž nebyl tak věrohodný jako Koruna. I u filmu Jan Masaryk si historikové rvali vlasy. Tvůrci totiž v těchto případech historii přímo přepisují. Kdo by si myslel, že Marie Terezie bude mít po mnohaletém manželství a četných porodech chuť na milence, kterému porodí nemanželské dítě?

Kamil Rodan (41 let) Vystudoval historii na Ostravské univerzitě v Ostravě (2001), kde také získal doktorát z hospodářských a sociálních dějin (2008).

Vedle řady odborných článků a studií z oblasti regionálních dějin Slezska a severní Moravy, československé kultury v období normalizace a evropských panovnických rodů 19. a 20. století je autorem vědeckých monografií Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku 1848-1914 (2008), Historie novoveských hostinců ve světle dobových dokumentů (2017) a populárně-naučných knih Ženy s korunou (2016) a Život s korunou (2018).

V současné době pracuje jako vědecký a výzkumný pracovník Oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě a přednáší na Ostravské univerzitě v Ostravě a na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.

Ve volném čase se zabývá pražským Národním divadlem, četbou, sbíráním autogramů a procházkami se psem.

Čím si vysvětlujete, že zrovna britská královská rodina je z celé Evropy nejoblíbenější mezi lidmi i filmaři?

Ona byla vždycky oblíbená a sledovaná, země společenství se nacházely na celé zeměkouli. Bývalý egyptský panovník Farúk kdysi prohlásil, že rok 2000 přežije pouze pět králů - král pikový, křížový, kárový, srdcový a britská královna. Britská královská rodina byla vždy něčím exkluzivním. Když se podíváte na československé meziválečné společenské časopisy, kaleidoskopy byly už tehdy plné informací třeba o tom, jak jde královna Mary s vnučkami do obchodního domu Harrods.

Je však velkou otázkou, co se stane, až Alžběta II. nebude. Vyrůstala na sklonku imperialismu a za její vlády množství afrických zemí získalo samostatnost, Kanada nebo Austrálie mnohokrát proklamovaly, že smrtí královny vyhlásí republiku. Alžběta II. však bere udržení impéria jako svůj celoživotní úkol, protože slíbila, že se o každého jediného člověka společenství postará. Otázkou ale je, jak to chápe moderní Brit v době, kdy se chce odtrhnout Skotsko a brexit je na spadnutí.

