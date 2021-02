Historický román o naději v nejtemnějších časech lidstva

V době 76. výročí osvobození Osvětimi vychází románová kronika rodiny, která přežila holocaust.

Když Georgia Hunterová v roce 2000 mířila na rodinné setkání, ještě netušila, jak moc se její život brzy změní. Ve svých patnácti letech totiž poprvé zjistila, že její předkové patří k lidem, kteří přežili holocaust. Jejich vyprávění v budoucí spisovatelce zanechalo natolik hluboký otisk, že se rozhodla kompletní příběh své rozvětvené rodiny zpracovat v knižní podobě. Po takřka deseti letech, které Georgia strávila cestováním a sbíráním informací po celém světě, nakonec vytvořila románovou kroniku s názvem Měli jsme štěstí.

Stíny války nad Evropou

Píše se rok 1939 a členové polské židovské rodiny Kurcových se snaží vést normální život. Stíny války však zahalují i jejich město, a tak jsou nuceni čelit nejrůznějším perzekucím. I v beznadějných situacích však existuje něco silnějšího než nacistický teror: nezdolná vůle přežít a znovu se setkat s milovanou rodinou, až všechny tyto hrůzy skončí.

Zatímco jeden ze sourozenců se vydává do zahraničního exilu a další tajně prchá z Evropy, ostatní ze všech sil bojují, aby unikli smrti: někteří pracují nekonečné hodiny o hladu v továrnách ghetta, jiní zase musejí skrývat svoji židovskou identitu. Všechny však spojuje obrovská láska k ostatním, která jim společně s nadějí, vynalézavostí a nezdolnou vnitřní silou pomáhá v nelehkých časech vytrvat.

Bestseller odehrávající se na několika kontinentech

Debutový román mladé americké autorky ohromuje nejen zručným vyprávěním, ale také šířkou záběru. Jednotlivé příběhy zavedou čtenáře do pařížských jazzových klubů, do nejbrutálnějšího vězení gestapa v Krakově, do přístavů Severní Afriky i do nejodlehlejších sibiřských gulagů. Spisovatelka na svých webových stránkách nabízí pohled do zákulisí náročného pátrání, které její projekt provázelo, a doprovází ho i tipy, jak se pustit do hledání vlastních rodinných kořenů.

Neuvěřitelné osudy Kurcových psal zkrátka život sám a jejich románové zpracování se záhy dostalo na seznam bestsellerů New York Times. Uživatelé databáze Goodreads ho dokonce zařadili do výběru nejoblíbenějších románů z období druhé světové války, které vyšly za posledních deset let. Český překlad Pavla Kaase nyní vychází pod hlavičkou nakladatelství Kniha Zlín. Román Měli jsme štěstí je nejenom ohromující ságou jedné židovské rodiny, která dokázala přežít navzdory okolnostem, ale také důkazem, že lidství se nikdy úplně neztratí ani v těch nejhorších časech.

