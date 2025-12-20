Přeskočit na obsah
Zapomeňte na trakaře. Z nebe už „pršelo" syrové maso, stříbrné mince i tisíce žížal

Dan Poláček,Šárka Nádeníčková

Když se řekne, že „padají trakaře“, obvykle stačí vytáhnout deštník a počkat, až se přežene silný liják. Jenže historie zná chvíle, kdy byste místo deštníku potřebovali spíše helmu nebo pánev. Podívejte se na bizarní jevy, při kterých z nebe padalo maso, mince nebo žížaly. Jde o legendy, nebo hříčku přírody?

NEBESKÁ ANOMÁLIE NAD MISSOURI

Umělecká fikce. Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence.
Umělecká fikce. Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence.Foto: Aktuálně.cz / Umělá inteligence / A. I. / Dall E3 a Midjourney / Prompt engineering: Dan Poláček

Dějiny znají řadu událostí, které rozum zkrátka nebere. Patří mezi ně zdokumentované případy, kdy z oblohy padaly předměty a živí tvorové, kteří tam neměli co dělat. Tyto vzácné, ale reálné meteorologické jevy dlouhodobě zaměstnávají vědce i kronikáře po celá staletí. Známý je třeba déšť žab z 12. července 1873 v Kansas City v Missouri. Podle dobového záznamu v časopise Scientific American žáby zatemňovaly vzduch a pokrývaly zemi na velké ploše, což později zaznamenal i Charles Fort ve své knize The Book of the Damned. Nejčastější vysvětlení spočívá v působení silných větrných smrští či tornád, která mohla obojživelníky nasát z vodních ploch a přenést je nad město. Tato událost však byla jen předzvěstí ještě podivnějšího jevu, který následoval o tři roky později.

