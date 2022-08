High kick, který šokoval svět. Usman po devíti letech prohrál a UFC má nového krále.

Jeden z nejúspěšnějších zápasníků v historii UFC našel přemožitele. Nigerijský král welterové váhy Kamaru Usman nečekaně padl s Leonem Edwardsem, který ho knockoutoval přesným kopem v pátém kole v poslední minutě zápasu.

Pro Usmana tahle malá chvilka znamená první kariérní porážku v UFC a ukončení jeho kralování ve velteru. Po zápase na něm bylo znát neuvěřitelné zklamání a šok, protože na body by zápas jistě vyhrál. O slovo se navíc hlásí další adepti na titulovou výzvu. Co si pro nás připraví na nadcházejících turnajích nejlepšího světového MMA Dana White?

I šampioni dělají chyby. Vrátím se a dojdu si pro odvetu. To byla reakce Kamaru Usmana po první karierní prohře v UFC. Nigerijský zápasník ztratil dominantní zápas chybou necelou minutu do konce, kdy špatně reagoval na náznak úderu a hlavou si doslova naběhl do kopu Leona Edwardse. Bylo hotovo. Fanoušci v hale nevěřícně kroutili hlavami a šokovaně sledovali oslavy dalšího jamajského šampiona v UFC. Pětkrát úspěšně vzdoroval Usman vyzyvatelům o pás ve velterové váze, proto jeho ukončení vzbudilo ohromný ohlas. Dustin Poirier trefně poznamenal, že tohle se může stát jen v MMA, Con McGregor nového šampiona bouřlivě oslavoval a nezapomněl ani na klasickou kontroverzi, kdy se vysmíval Usmanovi. TJ Dillashaw psal, že se těší na odvetu a uzavření triologie. Oba borci už se totiž setkali v roce 2015. Tehdy ještě neznámý Usman vyhrál na body. Vzhledem k tomu, že Usman ve své váhové divizi dlouho dominoval, je odveta téměř jistotou. Šéf UFC Dana White naznačil, že by se mu zápas číslo tři líbil na otevřeném stadionu ve Velké Británii, ale bojí se komplikací kvůli počasí, které je na ostrovech dost nevyzpytatelné. Tak jako tak bude odveta velmi ostře sledovaná a pro Usmanovu kariéru zcela zásadní. Rozhodně z jeho strany nemůže být řeč o nějakém podcenění. Je ale určitě dobře, že se ve velteru dějí změny. Kralování Usmana začínalo být nudné a sám Kamaru vyzýval i zápasníky z jiných váhových kategorií. Logicky toužil po dalším pásu a hodně si věřil i na Jiřího Procházku, kterého k zápasu lákal.

Kartami by mohl zamíchat i Kamzat Chimaev. Zatím nikdy neporažený zápasník dagestánského původu s občanstvím ve Švédsku je třetím mužem žebříčku velterové váhy a pokukuje po titulovém zápase. Po Usmanově prohře hned reagoval a vzkázal Edwardsovi, že se s ním brzy uvidí. Ještě předtím ho ale čeká ostrá zkouška s Natem Diazem na UFC 279, která se uskuteční 10. září v Las Vegas a kde je Chimaev obrovský favorit. Vítězství ho velmi pravděpodobně posune k titulovému boji. Vsadit si na to můžete už nyní u Fortuny s bonusem pro fanoušky bojových sportů.

Velmi brzy se také dočkáme oficiálního oznámení zápasu Jiřího Procházky. Dana White naznačoval, že se počítá s odvetou s Gloverem Teixeirou. Velmi pravděpodobně se zápasu v ve střední Evropě nedočkáme, případný zápas s Blachowiczem by se blíž domovu Jiřího Procházky odehrát mohl. Ačkoli odveta s Gloverem ještě není oficiální, už nyní si na Procházku můžete u Fortuny vsadit.

