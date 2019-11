Mám vztah sama se sebou a jsem šťastná. Přiznání Watsonové je milník, říká expertka

Herečka Emma Watsonová v rozhovoru pro magazín Vogue otevřeně promluvila o tom, že je navzdory blížící se třicítce spokojená s tím, že je single. Tlaku okolí na to, aby se vdala a měla děti, se podle svých slov už zbavila a teď si užívá toho, že má "vztah sama se sebou". Hereččino nezvyklé slovní spojení rozdělilo internet na dva tábory.

Herečka Emma Watsonová už za několik měsíců oslaví 30. narozeniny, a tak se v rozhovoru pro britskou verzi časopisu Vogue svěřila, jak je na tom s partnerskými vztahy. "Nikdy jsem moc nevěřila těm kecům o tom, že můžete být šťastní, i když jste sami. Mně samotné trvalo dlouho, než jsem k tomu došla, ale v současnosti jsem single a cítím se šťastná," prozradila.

"Říkám tomu mít vztah sama se sebou," dodala filmová hvězda, která se proslavila jako Hermiona z Harryho Pottera, a její výrok okamžitě vyvolal bouřlivé reakce na Twitteru. Zatímco bulvární novináři nenechali na herečce nit suchou, její fanoušci ji zaníceně obhajovali.

Některým diskutujícím přišlo spojení "vztah sama se sebou" jako projev sebestřednosti poukazující na to, že je Watsonová odtržená od skutečného světa. Jiní ho ovšem brali jako vzácný příklad toho, když se veřejně známá osobnost osvobodí od pout zkostnatělých společenských očekávání a dovede být v otázce lásky upřímná.

Jak ovšem upozorňuje zpravodajský web americké stanice CNN, Watsonová pravděpodobně jen vyjádřila zkušenost, se kterou se potýká mnoho jejích vrstevníků z generace mileniálů.

Stále více mladých lidí zůstává single z vlastního rozhodnutí

"Když jsem byla ve stejném věku jako Watsonová, tak se o tom, že člověk může být spokojený, i když žije sám, žádná debata nevedla. Těší mě, že dnešní mladí lidé dostávají z médií podobná sdělení a že naše společnost možná přestává být posedlá párováním," reagovala pro CNN Kate Bolicková, autorka knižního bestselleru Spinster: Making a Life of One's Own.

Alespoň ve Spojených státech statistiky skutečně naznačují, že stále více mladých lidí zůstává single, a to často ze svého vlastního rozhodnutí. Bolicková nicméně považuje přiznání herečky Watsonové za důležitý milník.

"Potřebujeme další osobnosti, které toto téma budou vytahovat na povrch. Jen tak se totiž zbavíme starých stigmat a stereotypů jako například toho, že single žena musí být osamělá stará panna. Když mi bylo 20, tak jedinými příklady žen žijících o samotě byly fiktivní postavy jako Bridget Jonesová nebo Carrie Bradshawová, a obě se navíc zoufale snažily najít partnera," doplnila Bolicková.

Jedním z klíčových poslání celebrit je podle ní dávat lidem, kteří sami nejsou slavní, představy o vysněném životě. "Pokud jsou převládajícími společenskými ideály jen manželství a děti, musí jim odpovídat i filmové hvězdy. Skutečnost, že Watsonová reprezentuje jiný životní styl, napovídá, že se společenské hodnoty mění," vyzdvihla Bolicková.

Podle dosavadních výzkumů může za proměnou stát hned několik faktorů, například finanční tlak, snižující se vliv náboženství nebo zvyšující se množství pracujících žen. Lidé, kteří se rozhodnou pro single život, ale pořád nemají zaručeno, že k nim jejich okolí bude tolerantní.

Watsonová se s pohledy skrz prsty sama setkala

Sociální psycholožka Bella DePaulová se dlouhodobě zabývá postoji, jaké jedinci zaujímají k jiným lidem podle toho, jestli druzí mají či nemají partnera, a došla k zajímavým závěrům. "Ukazuje se, že single lidé jsou ostatními posuzováni daleko přísněji než ti, co už vstoupili do manželství. Potvrdilo se nám to jak u lidí, kterým bylo 40, tak u těch ve věku 25 let," uvedla pro CNN DePaulová.

Herečka Watsonová se s podobnými pohledy skrz prsty sama setkala. "Říkala jsem si, proč všichni tak vyšilují z toho, že mi bude 30, vždyť to není žádná věda. Najednou mi ale bylo 29 a dostala jsem se do stresu a úzkosti, které pramenily právě z toho podvědomého tlaku na to, že ve 30 už musíte mít vlastní dům, manžela, dítě a tak dále," přiznala.

"Většina lidí, která je nakonec spokojená se single životem, nejdřív uvažuje stejně jako Emma Watsonová. Myslí si, že musí randit a hledat toho pravého a že mají v určitém věku už čas na manželství. Ať už si někoho vezmou, nebo ne, v určitém období života si uvědomí, že manželství ve skutečnosti nechtějí a že je do něj nutilo jen okolí. Když si konečně uvědomí, že zůstat single je naprosto legitimní, prochází velkou úlevou a čeká je upřímný a naplněný život, za který se nestydí," přiblížila životní cestu single lidí DePaulová.

