Geoffrey Rush není sexuální predátor, řekl soudce. Herec dostane za pomluvu odškodné

Australský herec Geoffrey Rush vyhrál soudní spor s vydavatelstvím Nationwide News. Soudce Rushovi, známému z divadla a oceněnému Oscarem za výkon ve filmu Záře, přiřkl za pomluvu ohledně sexuálního obtěžování odškodné 850 tisíc dolarů (19 milionů korun). Kauza se týkala informací otištěných předloni ve dvou článcích v deníku The Daily Telegraph, jež vychází v Sydney a který patří vydavatelství Nationwide News.

Stěžovatelka, herečka Eryn Jean Norvillová, loni Rushe nařkla, že ji osahával, když společně účinkovali v divadelní inscenaci Král Lear v letech 2015 až 2016. Články o tom zveřejnil novinář Jonathan Moran.

Podle soudu tyto články vyvolaly dojem, že Rush je perverzní sexuální predátor, který se v divadle dopustil sexuálního útoku.

Soudce australského federálního soudu Michael Wigney dospěl k závěru, že ani vydavatelství Nationwide News, ani novinář Jonathan Moran nedokázali, že informace obsažené v obou článcích byly pravdivé. Norvillovou označil za nedůvěryhodnou svědkyni se sklonem k "přehánění". Její výpověď podle něj odporovala tvrzení dalších členů divadelní společnosti, s níž vystupovala.

"Šlo o mimořádně nezodpovědný typ žurnalistiky nejhoršího ražení," řekl k Moranově práci soudce.

Rush soudní řízení zahájil loni. Soudce Wigney dospěl k závěru, že si The Daily Telegraph a Moran před zveřejněním článků fakta dostatečně neověřili. "Je to smutný a nešťastný případ," sdělil soudce. Bylo by podle něj pro všechny lepší, kdyby se věc řešila mimo soudní řízení za pomluvu.

Rush se v Austrálii věnoval hlavně divadelnímu herectví a k filmu se dostal až po své čtyřicítce. Film Záře z roku 1996 jej proslavil, znám je i z Bídníků nebo filmu Králova řeč, natočeného v roce 2010.