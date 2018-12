Herec Geoffrey Rush byl znovu nařčen z obtěžování. Je to vytržené z kontextu, říká

Australský oscarový herec Geoffrey Rush čelí novému obvinění z nevhodného chování, které vůči němu tentokrát vznesla herečka Yael Stoneová. Rush i toto nařčení odmítl, napsala agentura Reuters. "Yael očividně vyvedl z míry můj elán a nadšení, s nímž obecně přistupuji k práci. Upřímně a hluboce lituji, pokud jsem ji nějak rozrušil," uvedl Rush v prohlášení zveřejněném jeho právníkem.

Yael Stoneová prohlásila, že Rush před ní tančil v divadelní šatně zcela nahý, s pomocí zrcadla se ji pokoušel pozorovat, když se sprchovala, a posílal jí textové zprávy se sexuálním obsahem. Podle Stoneové se tak dělo v letech 2010 až 2011, kdy společně s Rushem vystupovala v divadelní hře Bláznův deník (The Diary of A Madman) v australském městě Sydney.

Není to první nařčení ze sexuálních nepřístojností, které byly vůči Rushovi vzneseny. Již dříve v letošním roce uvedla herečka Eryn Jean Norvillová, že ji Rush osahával, když společně účinkovali v divadelní inscenaci Král Lear v letech 2015 až 2016.

Rush tehdy nařčení odmítl. Na nové obvinění, které zaznělo od herečky Yael Stoneové, Rush řekl, že je nepravdivé a "naprosto vytržené z kontextu".

"Yael očividně vyvedl z míry můj elán a nadšení, s nímž obecně přistupuji k práci. Upřímně a hluboce lituji, pokud jsem ji nějak rozrušil," uvedl Rush v prohlášení zveřejněném jeho právníkem.

"Nedokázala jsem najít místo, kde bych se cítila bezpečně"

Stoneová podotkla, že Rush mohl vše myslet jako žert, jí ale bylo jeho chování velmi nepříjemné. "Věřím, že z jeho strany šlo o pouhé laškování. Výsledkem ale bylo, že jsem nedokázala najít místo, kde bych se cítila bezpečně a nesledovaná," citoval list The New York Times herečku, které v době incidentu bylo 25 let, zatímco Rushovi 59.

Stoneová rovněž prohlásila, že od Rushe dostávala SMS zprávy, které byly čím dál víc sexuálně laděné. Tehdy si ovšem nestěžovala, protože se prý bála, že by to poškodilo její kariéru. "Ani mě nenapadlo, abych o tom s někým oficiálně mluvila. On byl obrovská hvězda," vysvětlila.

Rush roku 1997 získal Oscara za herecký výkon ve filmu Záře, z pozdější doby je známý například ztvárněním kapitána Barbossy ve filmové sáze Piráti z Karibiku.

Video: Zpěvačka Mucha v DVTV o kauze MeToo