Helmut Lang FW25 Collection: Minimalismus, který rezonuje s moderním městem

Základem je dialog mezi dědictvím utilitarismu a aktuálními nároky na funkční design. Výsledkem je kolekce, která působí známě i nově zároveň, protože kombinuje ochranu, praktičnost a sebedůvěru.
Peter Do a jeho vyvíjející se vize newyorského minimalismu
Helmut Lang je už desítky let spojován s newyorským minimalismem, který definoval nejen módu 90. let, ale i představu o městské uniformě. Pod vedením Petera Do kolekce FW25 rozvíjí tuto tradici s důrazem na funkční prvky a současný design, který reaguje na život ve velkoměstě.
Do reinterpretoval klasické kousky od kabátů přes obleky až po jednoduché vrstvy, a dal jim dekonstruovaný nádech, jenž odpovídá dnešní době. Kolekce ukazuje, že minimalismus nemusí být strohý. Naopak, může být prostředkem ochrany, praktičnosti i sebejistoty v každodenním životě ve městě.
Dekonstruované střihy a vytříbená paleta
Výrazným rysem kolekce jsou dekonstruované střihy, tedy práce se střihem, který je zároveň ostrý i uvolněný. Siluety kombinují přísnost a volnost: oversized siluety v podobě kabátů a bund se potkávají s dokonale padnoucím oblekem nebo pohodlnými kalhotami s uvolněným střihem. Výsledkem je hra kontrastů, která umožňuje variabilní vrstvení.
Neutrální paleta barev zůstává věrná klasice. Objevuje se zde zejména černá, antracitová a béžová, které tvoří základ, k němuž se přidávají výrazné akcenty. Kolekce se odvážila sáhnout i po nečekaných tónech: zářivá ceruleanová modrá a energická magenta dodávají celku svěžest a vizuální napětí.
Materiály jsou stejně důležité jako střihy. Kolekce pracuje s bohatou vlnou, hladkou kůží, odolným denimem i sofistikovanými pleteninami. Textury se vzájemně doplňují a vytvářejí dialog mezi tvrdostí a jemností, funkčností a elegancí.
Signaturní oděvy a archivní detaily
Kolekce FW25 přináší řadu signaturních kousků, které potvrzují schopnost značky kombinovat utilitu s elegancí. Mezi nejvýraznější kousky patří precizně vypracované vlněné kabáty, nadčasové kožené bundy, odvážně pojaté pleteniny a svetry a široké cargo kalhoty, které dávají prostor pro pohodlí i výrazný styling.
Jedním z opakujících se motivů jsou ikonické seatbelt straps, tedy pásky připomínající bezpečnostní pásy, integrované jako funkční detaily i jemné ozdoby. Tento odkaz na archivní detaily jasně ukazuje, jak Helmut Lang čerpá z vlastních archivů a propojuje je se současností. Využití tzv. utilitarian hardware, od masivních zipů po funkční spony, je dalším důkazem důrazu na funkční design, který obstojí i v náročném městském prostředí.
Pokud vás zajímá širší nabídka značky, doporučujeme nahlédnout na https://prm.com/cz/m/helmut-lang, kde jsou k dispozici další modely i inspirace.
Kampaň a dostupnost kolekce
Kolekce byla představena prostřednictvím vizuálně silné kampaně, kterou nafotil Justin Leveritt. V hlavní roli se objevují modelky Yoon Young Bae a Nyagua, jejichž přirozený projev podtrhuje syrovou estetiku značky. Fotografie byly pořízeny na pozadí scenérie New Yorku - industriálních zákoutí města, jež dokonale zrcadlí městskou estetiku celé kolekce. Hrubé textury zdí a kovových konstrukcí kontrastují s jemností materiálů a zvýrazňují jejich rafinovanost.
Lookbook pracuje s atmosférou města a zdůrazňuje, jak FW25 funguje v každodenní realitě. Jde o módu, která není jen vizuálním prohlášením, ale také funkční výbavou pro život ve městě.
Co se týče informací o uvedení kolekce, kolekce bude uvedena v nadcházejících měsících. Zakoupit ji bude možné přes oficiální stránky značky Helmut Lang i u vybraných mezinárodních prodejců, jako je například PRM, kteří kolekci nabídnou v rámci svého kurátorského výběru.
Pořád živý minimalismus
Helmut Lang FW25 Collection pod vedením Petera Do potvrzuje, že minimalismus je stále aktuální a dokáže se vyvíjet. FW25 není jen kolekcí oblečení, je manifestem městského stylu, který hledá rovnováhu mezi funkcí a krásou. Pro ty, kdo chtějí propojit módu s realitou každodenního života, jde o jasnou volbu.