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Havlovo srdce ožívá v křišťálu. Slavná sklárna slaví prezidentovy 90. narozeniny

„Tvar srdce je vidět jen pod určitým úhlem a tento minimalismus byl záměr,“ říká designér a kreativní ředitel Moseru Jan Plecháč.
Václav Havel během své návštěvy sklárny Moser 10. března 1990
Limitovaná edice čítá 270 kusů, od každé barvy devadesát.
Takhle vázy vypadají během foukání, ikonickou podobu získají až během brusu.
Každý kus vzniká ručně, u každého je nutné dodržet přesný postup. Pokud by se i jediná hrana brousila o okamžik déle, proporce by se změnily a byla by nenávratně zničená.
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15 fotografií
„Tvar srdce je vidět jen pod určitým úhlem a tento minimalismus byl záměr,“ říká designér a kreativní ředitel Moseru Jan Plecháč. |
Foto: sklárny Moser, se souhlasem
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Václav Havel by za pár týdnů oslavil devadesátiny a toto výročí s ním a nadací Vize 97 slaví i karlovarské sklárny Moser. V jejích huti a brusírně vznikla unikátní „srdcová“ edice jejich ikonické vázy, kterou zná snad každý Čech.

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Řekne-li se Václav Havel, většině z nás okamžitě naskočí jeden konkrétní symbol: srdce. Detail, kterým léta doplňoval svůj podpis, se stal jeho značkou a právě toto ikonické srdce teď ožívá v unikátní podobě broušeného křišťálu.

K blížícím se Havlovým nedožitým 90. narozeninám, které by oslavil 5. října, se Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 spojila s legendární karlovarskou sklárnou Moser. Výsledkem je exkluzivní limitovaná kolekce nazvaná prostě Václav Havel 90 „Srdcem“.

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Vázy vznikly především jako sběratelské kousky, vyrobeno jich bylo pouze 270 kusů, po devadesáti ve třech variantách: čirý křišťál, křišťál podjímaný ametystem a křišťál v podjímaný novým odstínem opal moccasin. Každá váza navíc nese Havlův podpis včetně ikonického srdce.

„Tahle práce pro mě byla velmi radostná, v Moseru vyznáváme stejné hodnoty, které jsou se jménem Václava Havla spojené, a i fakt, že k nám pan prezident zavítal jen pár týdnů po svém zvolení ilustruje, že k naší sklárně měl vztah,“ říká kreativní ředitel a designer Moseru Jan Plecháč.

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Havlův zápis v pamětní knize bývalého Interkontinentalu, dnešního Fairmont Golden Prague.
Havlův zápis v pamětní knize bývalého Interkontinentalu, dnešního Fairmont Golden Prague.Foto: Aktuálně.cz – Jana Chmelíková

Odhalení novinky proběhlo stylově v prezidentském apartmá hotelu Fairmont Golden Prague, dřívějším InterContinentalu. Zdejší kniha návštěv totiž dodnes ukrývá Havlův vlastnoruční zápis: „Doufám, že mne tu někdy necháte přespat.“

Srdce, které se ukáže jen pozorným

Sklo nezná zkratky a nedá se uspěchat. Žhavou sklovinu sklář nejdřív vyfoukne do formy z bukového dřeva a brusič na brusírně ji ručně opracuje do dvanácti hran.

Nakonec pomocí diamantové pily je do hrdla vázy sklář vyřeže klín. „Je to práce na samé hraně technologických možností,“ říká Jan Plecháč.

Místo řezu musí být přesně vyznačené – na jeho provedení je jen jeden pokus.
Místo řezu musí být přesně vyznačené – na jeho provedení je jen jeden pokus.Foto: sklárny Moser, se souhlasem

„Někomu by se mohlo zdát, že ten symbol není dostatečně výrazný. Ale my jsme vytvořili detail, který na první dobrou nekřičí a dojde vám až na druhý pohled. Je to symbolické,“ dodává.

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Tvar srdce totiž zahlédnete jen z jednoho úhlu, jinak si váza drží klasický moserovský tvar, který ve sklárně vyrábějí už bezmála století.

Dědictví, které pomáhá dál

Václav Havel a Moser k sobě ostatně mají hodně blízko. Podle Plecháče v huti první český prezident stále „žije“ – jeho fotografie zdobí huť, kanceláře i tamní muzeum.

Havel karlovarskou sklárnu navštívil krátce po revoluci a sám si tehdy zkusil foukání skla. Slavný křišťál pak jako státní dar putoval z jeho rukou k takovým osobnostem, jako byli královna Alžběta II., papež Jan Pavel II. či Bill Clinton.

Takhle vázy vypadají během foukání, ikonickou podobu získají až během brusu.
Každý kus vzniká ručně, u každého je nutné dodržet přesný postup. Pokud by se i jediná hrana brousila o okamžik déle, proporce by se změnily a byla by nenávratně zničená.
Každá váza se v Moseru brousí ručně.
Místo řezu musí být přesně vyznačené – na jeho provedení je jen jeden pokus.
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15 fotografií

Kolekce „Srdcem“ má pochopitelně i dobročinný přesah. Z každé prodané vázy poputuje 5 000 korun na konto nadace Vize 97, která finance využije na projekty v kultuře, vzdělávání a k pomoci potřebným.

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Dvě ze tří speciálních velkých váz nadace dostala plně na podporu svých aktivit, do prodeje se tak dostane jen jeden kus.

Sklárny Moser představily limitovanou edici váz k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla | Video: Jana Chmelíková

Zdroj: autorský článek

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