Václava Havla zná většina lidí jako dramatika, disidenta a prezidenta. Jitka Vodňanská ale poznala člověka, který pochyboval, potřeboval oporu, dokázal být dětsky zvídavý a v soukromí měl k monumentální veřejné postavě daleko. Jejich vztah začal v osmdesátých letech a v různých podobách přetrval řadu let. Sama Vodňanská pro něj používala označení, které prý vymyslel Havel: „něžná přítelkyně“.
V rozhovoru s Norou Fridrichovou se k tomuto období vrací i proto, že rok 2026 přináší dvě výrazná výročí. V říjnu uplyne 90 let od Havlova narození, v prosinci patnáct let od jeho smrti. Pro Vodňanskou ale nejde o historická data. Vzpomínky na člověka, kterého milovala, jsou podle jejích slov stále překvapivě živé.
Byla pro něj člověkem, o kterého se mohl opřít
Když má sama popsat své místo v Havlově životě, velká romantická slova nepoužívá. „Já si myslím, že jsem byla na správném místě ve správný čass v době, kdy potřeboval podporu,“ říká. Havel podle ní v určité fázi života potřeboval někoho stabilního, kdo ho bude provázet.
Jejich partnerský vztah se naplno rozvinul po Havlově návratu z vězení v roce 1983. Vodňanská popisuje, že se vracel ve špatném fyzickém i psychickém stavu a prožíval něco, co označuje za povězeňskou depresi. Ještě před jeho zatčením se přitom potkali na jednom z večírků disidentské komunity.
Vztah navíc vznikal ve světě, který se dnešnímu způsobu seznamování a komunikace téměř nepodobá. Oba byli sledováni a obyčejný telefonát nebyl samozřejmostí. Když byl Havel na Hrádečku, musel podle Vodňanské dojet k telefonní budce a ona předem věděla, v kolik hodin tam může zavolat.
Jitka Vodňanská je psychoterapeutka, buddhistka a autorka knihy Voda, která hoří. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu a řadu let se věnovala psychoterapii. Od 80. let patřila do okruhu českého disentu a dlouhá léta byla blízkou partnerkou Václava Havla, který ji označoval jako svou „něžnou přítelkyni“.
Důležitou součástí jejich blízkosti se proto staly dopisy. „Ta korespondence ten vztah udržovala,“ vzpomíná. Havel jí dokonce posílal kazety, na které namlouval své dopisy. Některé z těchto nahrávek má Vodňanská dodnes a veřejnost je podle jejích slov nikdy neslyšela.
Žádný rozhovor s ním prý nebyl obyčejný
Na Havlovi ji nepřitahovala jen jeho pozice v disentu. Fascinoval ji způsob, jakým přemýšlel. Vodňanská, která sama vystudovala přírodovědeckou fakultu, říká, že jí otevíral svět, o němž předtím netušila.
„S Václavem žádný rozhovor nebyl běžný,“ vzpomíná. Ať spolu seděli u kávy, vína či večeře nebo někam cestovali, jeho způsob uvažování ji nepřestával překvapovat.
Veřejnosti přitom podle ní zůstávala skrytá jedna podstatná část jeho osobnosti. Pokud by ho měla charakterizovat, řekla by prý, že byl především „člověk laskavý“. Měl mimořádnou zvědavost a fascinovaly ho lidské charaktery i jejich zvláštnosti. Zajímal se také o její práci psychoterapeutky. Chodil s ní na terapeutické skupiny a někdy si dokonce oblékl bílý plášť a přišel za ní do zaměstnání.
Za humorem a zvídavostí ale podle ní existovala i druhá vrstva. „To, co nebylo viditelné, byla jeho bolest, nějaká stabilní vnitřní bolest,“ říká. Havel podle ní neustále pochyboval sám o sobě a ověřoval si, jestli věci dělá správně. Vodňanskou to překvapovalo i v době, kdy už byl prezidentem a připravoval zásadní zahraniční projevy. Právě tato nejistota podle ní zároveň vedla k jeho obrovské preciznosti.
Měl u ní pantofle, župan i kartáček
Jejich soukromý život neměl podobu klasického společného soužití. Vodňanská bydlela se synem, Havel k ní ale pravidelně přicházel. „Byli jsme v denním kontaktu,“ popisuje. Když u ní pobýval, měl v bytě svoje pantofle, župan i kartáček na zuby. Společně jezdili na Hrádeček i do jižních Čech a Havel se přirozeně stal součástí jejího okruhu přátel.
Z dnešního pohledu může působit ještě nezvykleji vztahové uspořádání kolem Olgy Havlové. Vodňanská o ní ale mluví s velkou úctou. Tvrdí, že ji měla ráda a že Olga ji přinejmenším respektovala a tolerovala. Setkávaly se dokonce společně na Hrádečku.
Na své čtyřicáté narozeniny dostala od Olgy a Václava společný dárek, bednu vzácného cibulákového porcelánu, který má dodnes. Celé tehdejší uspořádání shrnuje jedinou větou: „S Olgou s respektem a s Václavem láskou.“
Vzpomínky dodnes schovává v bedně
Po revoluci začal vztah postupně měnit podobu. Havel se stal prezidentem, jeho svět se proměnil a kontakt už nebyl tak intenzivní jako v osmdesátých letech. Blízkost však podle Vodňanské přetrvávala dlouho.
Sama dnes uchovává dopisy, fotografie, kazety i drobné předměty spojené s jejich společným životem. Většina z nich je schovaná v bedně nebo v trezoru. Když je před rozhovorem po dlouhé době znovu otevřela, zjistila, že se ke vzpomínkám nedokáže vracet příliš dlouho.
„Když se to tímhletím způsobem rozvrtá, tak je to furt jako bolestivý,“ přiznává. Vnímá také zvláštní tíhu toho, že něco, co bylo jejím soukromým životem, se postupně stalo součástí české historie. Má proto pocit odpovědnosti, aby vlastní vzpomínky nezkreslila.
Konec přišel náhle
Nejbolestivější moment přesto přišel až později. Když se Václav Havel oženil s Dagmar Veškrnovou, vztah s Vodňanskou podle jejích slov náhle skončil.
„Když se oženil, tak ten vztah náhle přestal,“ říká. O plánované svatbě navíc předem nevěděla. V té době už se s Havlem nevídala tak často jako dříve, stále ale jezdila do Lán, dostávala pozvání na narozeniny i silvestrovské oslavy. Pak se vše změnilo. „Náhle prostě byl všemu konec, což pro mě do dneška je velmi bolestné,“ přiznává.
Nechce ale tuto část příběhu proměnit ve stížnost ani hledat viníka. Připouští, že z psychologického hlediska některým věcem rozumí. Zároveň říká, že po Havlově nové svatbě neztratila kontakt s jeho okolím jako jediná. Podle ní tehdy skončila celá jedna etapa a z úzkého kruhu kolem něj odešlo více lidí.
Právě v tom je její vzpomínání možná nejsilnější. Nemluví o Havlovi jako o pomníku, ale jako o člověku, kterého zažila laskavého, vtipného, nejistého, někdy bezradného a zároveň mimořádně odvážného. Člověka, který měl u ní doma svůj župan a kartáček, psal jí dopisy a nahrával kazety. A také člověka, jehož odchod z jejího osobního života zanechal bolest, která se dokáže připomenout i po desítkách let.
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Zdroj: Nora Fridrichová
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