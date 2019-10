Narodila se po sametové revoluci, vyrostla ve svobodném Česku. Ilustrátorka, animátorka a fotografka Eliška Podzimková v anketě Aktuálně.cz k výročí 17. listopadu 1989 odpovídá na to, co pro ni znamená Václav Havel i svoboda. „Jsem ráda, že můžu cestovat po celém světě a dělat svoji práci, jak chci. Lidi si často neuvědomují, co svoboda je. Nedokážeme si jí úplně vážit,“ říká.

1:00 30 let po revoluci: Eliška Podzimková | Video: Jakub Zuzánek