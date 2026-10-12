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Tornádo, nebo pád UFO? V Brně přistál mimozemšťan Fegurd a uctívá Mendela

Ondřej Bílek
Ondřej Bílek
Redakce Magazín,Ondřej Bílek
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Zatímco Česko sledovalo první povolební vyjednávání, na Špilasu v neděli odpoledne řešili zásadnější věc – havárii létajícího talíře. Socha mimozemšťana Fegurda s rukou namířenou k nebi připomíná větrnou smršť, kterou v říjnu 1870 popsal Gregor Johann Mendel.

Mimozemšťan Fegurd se zdviženou rukou na severní terase brněnského hradu Špilberk.
Mimozemšťan Fegurd se zdviženou rukou na severní terase brněnského hradu Špilberk.Foto: Muzeum města Brna – Pavel Žára
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Když se 13. října 1870 přehnalo přes Brno ničivé tornádo, přírodovědec Gregor Johann Mendel ho popsal s matematickou přesností. O 156 let později dostal úkaz recesistické vysvětlení.

Na hradě Špilberk přibyla socha mimozemšťana Fegurda, který se podle smyšleného příběhu během větrné smrště katapultoval přímo do zdejších kasemat. Fegurd od sochaře Václava Sigursona Kostohryze navazuje na recesistickou sérii plastik rozmístěných po městě.

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Základem celého projektu je meteorologické svědectví samotného zakladatele genetiky a tehdejšího opata augustiniánského kláštera Gregora Johanna Mendela.

Mendel katastrofu zaznamenal s chladným vědeckým detailem: „Byla to větrná smršť, jak ji znám z obrázků a popisů. Ohromný, téměř černě zbarvený sloup tromby se skládal ze dvou kuželů, z nichž vrchní – asi 300 metrů dlouhý – byl obrácen špičkou dolů, jako by visel z mraků. Spodní kužel o délce asi 230 metrů, který měl základnu na zemi, se zvedal kolmo vzhůru, až se tupé špičky obou sešly. Bylo zřetelně možné pozorovat otáčení celého sloupu kolem vertikální osy ve směru pohybu hodinových ručiček. Šířka dráhy smršti byla 100 až 200 metrů, rychlost jejího postupu odhaduji na 135 až 170 kilometrů za hodinu.“

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Katapultáž do kasemat

Autoři nynější špilberské instalace nabídli alternativní výklad: co když Mendel nesledoval rotující vír, ale havárii cizího plavidla? Podle vytvořené legendy člen posádky Fegurd během krizového průletu nouzově přistál v chodbách a kasematech Špilberku, kde se rozhodl zůstat.

Fegurd a autoři recese.
Fegurd a autoři recese.Foto: Muzeum města Brno – Pavel Žára

„Faktem je, že se kolem nás odehrává celá řada podivných úkazů, které teprve čekají na své odhalení. Díky novodobým vědcům jich je samozřejmě čím dál méně – o to podivuhodnější jsou ale pozorování z minulých staletí, kdy přírodní úkazy vyvolávaly paniku u všech kromě těch nejchladněji uvažujících přírodovědců. Jeden takový nám důkladně popsal a správně interpretoval Gregor Johann Mendel,“ komentoval akci Jiří Dušek, komandér kontaktního centra pro mimozemské civilizace.

Dušek v médiích běžněji vystupuje jako ředitel Hvězdárny a planetária Brno.

„Brno je městem vědy, příběhů a nadsázky. Fegurd představuje symbolickou postavu, která všechny tyto roviny spojuje. Návštěvníci Špilberku si tak nyní mohou sochu prohlédnout přímo u nás,“ říkal ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

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Zdroj: MuMB

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