Benative
3. 3. Kamil
Víc obětí než Jack Rozparovač. Britský lékař zabíjel seniory s úsměvem, policie roky nic netušila

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Linda Veselá

Harold Shipman, praktický lékař z anglického města Hyde, patří k nejděsivějším sériovým vrahům moderní britské historie. Mezi lety 1975 a 1998 zneužíval důvěru svých pacientů a pod rouškou lékařské péče jim podával smrtelné dávky diamorfinu. Jeho oběťmi byly nejčastěji starší ženy. Vládní vyšetřovací komise později prokázala nejméně 218 vražd, odborné odhady hovoří až o 250 obětech.

Dětství pod stínem jehly

Harold Shipman v pozdějším věku. Za jeho klidným výrazem se skrývá životní dráha, která začala v Bestwoodu a byla poznamenána matčinou smrtí, již jako dospívající sledoval z bezprostřední blízkosti.
Harold Shipman v pozdějším věku.Foto: Ray Bradbury / Alamy / Profimedia

Píše se červen 1963. Na nottinghamském sídlišti Bestwood, v krajině šedých cihel a řadových domů, zastavuje před jedním z nich lékař s brašnou. Nejde o žádnou dramatickou scénu - spíš o rutinu, která se tu opakuje každý týden.

Sedmnáctiletý Harold sedí u postele své matky. Sleduje, jak lékař připravuje injekci a vpichuje jehlu do její paže. Vera Shipmanová trpí rakovinou plic a nemoc ji pomalu ničí. Morfin přináší úlevu. Bolest ustupuje, její obličej se uvolní. A její syn Harold se dívá.

Někteří psychologové později tuto scénu označí za možný formativní moment - Harold byl ze všech dětí matce nejblíž. Tichý, uzavřený, ale mimořádně pilný a ambiciózní student. Když Vera Shipmanová 21. června 1963 zemřela, bylo mu sedmnáct let.

Krátce poté nastoupil na lékařskou fakultu v Leedsu. V roce 1966 se oženil s Primrose Oxtobyovou a později spolu vychovali čtyři děti. Roku 1970 promoval a začal pracovat v nemocnici v Pontefractu. Na první pohled to byl příběh společenského vzestupu. Syn řidiče náklaďáku, který se díky talentu a píli stal lékařem. Pod povrchem se však začínalo rodit něco temného.

