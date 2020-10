Pro děti se všechno změnilo. Zrušení Halloweenu může ohrozit jejich duševní zdraví

Lékařští experti uvádějí, že snaha minimalizovat nebezpečí šíření viru zrušením halloweenských aktivit v USA by mohla ohrozit duševní zdraví, a to především u dětí, jimž pandemie znemožňuje chodit do školy a trávit volný čas s kamarády.

Při tradičních oslavách Halloweenu Sarah Schwimmerová otevře dveře a rozdává sladkosti do natažených rukou koledníků v kostýmech. Letos jim ale bude cukrovinky posílat tři metry dlouhou plastovou trubkou, aby dodržela společenský odstup nutný v době koronavirové krize. "Pro děti se všechno změnilo. Cokoli tedy dokážeme udělat, abychom pro ně zachovali tuto zábavu, je důležité," říká 54letá Schwimmerová z Lawrenceville ve státě New Jersey, píše agentura Reuters. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) varovalo před halloweenskými aktivitami, které jsou z hlediska šíření nemoci covid-19 považovány za rizikové, včetně návštěvy strašidelných domů, jízdy na voze se senem, pokud se jí účastní lidé z více domácností, či "přímého kontaktu s koledníky". Také ječení - ať už z radosti nebo z děsu - je považováno za nebezpečné chování, uvedlo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. CDC přitom vyzvalo k dodržování rozestupů a nošení roušek s cílem snížit na halloweenskou sobotu 31. října možnost přenosu viru. Úplný zákaz koledování byl vyhlášen v řadě velkých měst, jako je Los Angeles, i těch malých jako Longmeadow ve státě Massachusetts. Zrušena byla i každoroční jízda bezhlavého jezdce ve vesnici Sleepy Hollow ve státě New York. Tato tradiční událost odkazuje na známou 200 let starou povídku The Legend of Sleepy Hollow (Legenda o Ospalé díře) od amerického spisovatele Washingtona Irwinga. Ukazuje se, že minimálně prodej halloweenských kostýmů a cukrovinek probíhá podobně jako v minulých letech. Národní maloobchodní federace uvedla, že lidé za halloweenskou výzdobu, kostýmy a další věci spojené s tímto svátkem utratí letos podle očekávání 8,05 miliardy dolarů, což je jen o trochu méně než loňských 8,8 miliardy dolarů. U halloweenských cukrovinek je prodej dokonce již nyní o 8,6 procenta nad loňskou hodnotou. Nemoc covid-19 sama inspirovala některé kostýmy, kupříkladu v podobě obří láhve dezinfekce či obličejové masky ve tvaru koronaviru. Schwimmerová uvedla, že ona si v sobotu nasadí svůj obnošený čarodějnický klobouk a bude z okna v prvním patře domu posílat plastovou trubkou sladkosti dolů koledníkům. "Myslím si, že můžeme slavit bez rizika a nemusíme celý svátek rušit," říká Schwimmerová, která je učitelkou páté třídy základní školy. "Za těchto okolností je třeba nacházet radost, kde se dá. Vím, že pro můj osobní i pracovní život je to klíčové, a domnívám se, že je to nesmírně důležité i pro děti," dodává.