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Halleyova kometa o sobě dá v noci vědět. Kdo si přivstane, může spatřit její stopy

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá
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Pokud oblohu nezakryjí dešťové mraky, čeká nás v noci ze středy na čtvrtek podívaná ze zrnek prachu slavné Halleyovy komety. Vrcholí totiž meteorický roj Orionidy, který může nabídnout i mimořádně jasné záblesky. K zahlédnutí „padajících hvězd“ stačí vlastní oči. Kdy a odkud je nejlépe vyhlížet?

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Zrnka prachu ze slavné Halleyovy komety rozzáří noční oblohu.Foto: Shutterstock – AstroStar
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Halleyova kometa se do blízkosti Slunce vrací přibližně jednou za 76 let. Na její drobné pozůstatky ale tak dlouho čekat nemusíme. Země pravidelně prochází proudem částic, které za sebou zanechala. Když tato zrnka vletí do atmosféry, vykreslí světelné stopy, kterým lidově říkáme padající hvězdy. Právě ty můžeme nyní sledovat jako meteorický roj Orionidy, jehož aktivita vyvrcholí v noci z 21. na 22. října.

Podle webu České astronomické společnosti je nejlepší Orionidy vyhlížet nad ránem, kdy je místo, odkud meteory zdánlivě vylétají, výše nad obzorem. Pozorování už tou dobou nebude rušit ani svit Měsíce. „Vyplatí se tedy chvíli si přivstat a sledovat zanikající zrnka prachu Halleyovy komety,“ uvádí web České astronomické společnosti. 

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Podívanou ale může překazit počasí. Podle předpovědi přinese ve středu studená fronta od západu oblačnost a déšť. V noci tak má být na většině území zataženo. Lepší šance na pozorování by mohla přijít v noci ze čtvrtka na pátek, kdy by mělo oblačnosti ubývat.

Roj je aktivní od 2. října do 7. listopadu a jeho vrchol není ostře ohraničený. Vyplatí se proto vyhlížet meteory i v dalších nocích, pokud se obloha vyjasní.

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Přijít může i jasný bolid

Orionidy nepatří k nejbohatším rojům. Podle Fyzikálního ústavu Slezské univerzity lze u nás obvykle očekávat přibližně pět až deset meteorů za hodinu, jen vzácně více.

Podle webu České astronomické společnosti dosahuje takzvaná zenitová frekvence 15 až 20 meteorů za hodinu. Jde ale o údaj přepočtený na ideální podmínky: dokonale tmavou oblohu a místo zdánlivého výletu meteorů přímo nad hlavou. Ve skutečnosti jich zpravidla zahlédnete méně.

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Trpělivost přesto může přinést výraznou odměnu. Jak připomínají opavští odborníci, Orionidy občas vytvoří i velmi jasný meteor, takzvaný bolid.

Teplá bunda, tma a oči vzhůru

Pro nejlepší pozorování si najděte místo mimo pouliční osvětlení s co největším výhledem na oblohu. Dalekohled nepotřebujete, hodí se spíš lehátko nebo karimatka, teplá deka a termoska. Očím dopřejte čas, aby si zvykly na tmu, a neoslňujte je displejem telefonu.

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Úkaz můžete zkusit i vyfotografovat. Opavští odborníci doporučují fotoaparát se širokoúhlým záběrem, dlouhou expozicí a pevný stativ.

„Následně nastavíte vyšší citlivost, zaostříte objektiv na nekonečno, nastavíte nejdelší možnou expozici a zamíříte do libovolné části oblohy,” popisují. Snímky pořizujte opakovaně, ideálně pomocí samospouště či dálkového ovládání.

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Zdroje: Astro, Astrofyzikální progresy z Opavy

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