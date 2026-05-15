Hala 22 je zpět. Legendární farmářský trh se vrací do srdce Holešovické tržnice
Po několikaměsíčním přesunu do provizorních prostor se jeden z nejznámějších pražských farmářských trhů vrací tam, kam patří. Hala 22 v Holešovické tržnici znovu otevírá své brány návštěvníkům, kteří sem chodí za čerstvou zeleninou, pečivem, masem, rybami i autentickou atmosférou tradičního tržiště.
Hala 22 je už desítky let symbolem poctivého nakupování přímo od pěstitelů a výrobců. Právě kombinace lokálních produktů, osobního kontaktu s farmáři a jedinečné atmosféry bývalých městských jatek z ní udělala jednu z nejvýraznějších gastronomických adres v Praze. Nyní se přibližně po třech měsících opět vrací do svého tradičního prostoru v srdci Holešovické tržnice. Návrat na původní místo přichází po sérii technických úprav, které měly zlepšit komfort i bezpečnost pro zákazníky i samotné farmáře.
Návrat po modernizaci a technických úpravách
Dočasné přestěhování trhu do Haly 13 umožnilo provést nezbytné udržovací práce. Nešlo o kompletní rekonstrukci, ale o sérii modernizačních zásahů, které mají zajistit bezpečnější a komfortnější provoz. Součástí úprav byla rekonstrukce elektroinstalace, nové nátěry i další technické zásahy do zázemí haly.
„V Hale 22 dlouhodobě dbáme na to, aby zákazníci i prodejci měli co nejlepší podmínky. Proto jsme výrazně zlepšili hygienické standardy prodeje a investovali do modernizace zázemí, které odpovídá nárokům na práci s čerstvými potravinami. Zároveň jsme posílili bezpečnostní opatření v celé hale, aby se u nás návštěvníci cítili příjemně a v bezpečí,“ říká Martina Kleinová z obchodního oddělení Holešovické tržnice.
Právě důraz na kvalitu prostředí i samotného prodeje patří dlouhodobě mezi hlavní priority trhu. Hala 22 totiž není pouze místem nákupu, ale i důležitým komunitním bodem, kde se potkávají obyvatelé Prahy, profesionální kuchaři i návštěvníci ze zahraničí.
Z bývalých jatek vzniká centrum městského života
Praha získala Holešovickou tržnici zpět po více než deseti letech soudních sporů s bývalým nájemcem. Od roku 2022 areál spravuje Výstaviště Praha, které zahájilo rozsáhlou obnovu území včetně nové vizuální identity a rozšíření kulturního i gastronomického programu. Významným milníkem letošního roku bude dokončení rekonstrukce historické budovy Burzy. Ta se otevře jako multifunkční prostor s restaurací pod taktovkou Zátiší Group.
Proměna areálu však pokračuje dál. Do roku 2038 čeká tržnici rozsáhlá transformace podle strategické koncepce hlavního města Prahy s investicí okolo pěti miliard korun. Součástí plánů jsou nové povrchy, více zeleně, bezbariérové trasy, orientační systém i chytré hospodaření s dešťovou vodou. Cílem je vytvořit přehledné, přístupné a živé místo pro každodenní život Pražanů i návštěvníků města.
Největší zeleninové tržiště v Praze
Hala 22 je dnes označována za největší zeleninový a farmářský trh v Praze. Otevřeno má šest dní v týdnu a nabídka se průběžně mění podle sezony. Návštěvníci zde najdou čerstvou zeleninu a ovoce přímo od pěstitelů, pečivo, mléčné výrobky, koření, bylinky, maso, ryby i květiny. V jarních měsících sortiment rozšiřují sazenice, méně známé druhy bylinek a sezonní speciality.
Mezi dlouhodobé stálice trhu patří například BIO hovězí maso od Davida Morávka, uzeniny vlastní výroby Karel Kvarda, bylinky od Ilony Riegelové nebo zázvorové shoty od Gingles. Farmáři prodávají své vlastní produkty od pondělí do soboty a zákazníci oceňují nejen kvalitu surovin, ale i možnost poradit se přímo s lidmi, kteří potraviny sami pěstují nebo vyrábějí.
Tržnice žije kulturou i komunitním programem
Holešovická tržnice se v posledních letech profiluje jako prostor, který propojuje gastronomii, kulturu i komunitní život. Vedle tradičních farmářských trhů zde pravidelně probíhají gastrofestivaly, koncerty, letní i zimní kino nebo tematické akce.
Kdy dorazit do Haly 22
Otevírací doba:
Po–Pá: 7:30–17:00
Sobota: 7:30–14:00
Neděle: zavřeno
Více informací:
Holešovická tržnice
Foodtrucky Holešovická tržnice
Mezi známé události patří například Día de los Muertos, Dogs & Friends nebo gastrofestivaly Pizza! Pizza! Pop up a Pastrami. Jen v roce 2024 se v areálu uskutečnilo celkem 162 akcí, z toho 114 pořádala samotná tržnice nebo vznikla ve spolupráci s partnery. Hala 22 tak zůstává jedním z nejdůležitějších pilířů celého prostoru – místem, kde se dlouhodobě potkává každodenní život Pražanů s kvalitní gastronomií, lokální produkcí a autentickou atmosférou tradičního tržiště.
Článek vznikl ve spolupráci s Holešovická tržnice.
Není čas něco vymýšlet, výsledky přijímaček už jsou. Expert říká, v čem ztrácíme
V pátek se uchazeči o střední školy dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Pro mnohé tak začne martyrium druhého kola navzdory tomu, že kapacity škol poptávku „naplňují“. Nikoliv však tam, kde by žáci chtěli studovat. Proč je české školství stále zakleté? Jak si stojíme ve srovnání se zbytkem Evropy? Téma Spotlightu s Danielem Münichem, výkonným ředitelem think-tanku IDEA.
ŽIVĚ Ruské rakety zabíjely v Kyjevě, zemřely i tři děti. Obětí útoku už je přes dvacet
Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti. Oznámila to Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Záchranáři pokračují v pátracích a záchranných operacích. Dalších 47 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Ukrajina v reakci na ruské zabíjení civilistů žádá o naléhavé jednání Rady bezpečnosti OSN, uvedl ministr zahraničí Sybiha.
Nejdřív pohroma, pak Dobeš zářil a Montreal má mečbol. Dostál vypadl, je volný pro MS
Z prvních čtyř střel inkasoval tři góly, pak ale Jakub Dobeš zamkl branku, dovedl hokejisty Montrealu k výhře 6:3 a v sérii 2. kola play off NHL s Buffalem má jeho tým postupový mečbol, vede totiž 3:2 na zápasy. Po prohře 1:5 s Vegas, a tudíž 2:4 na utkání, končí Anaheim s jiným českým gólmanem Lukášem Dostálem, který je tak volný pro národní tým na mistrovství světa.
Nenechte si ujít: Skvělý feel-good film vyprávěný chobotnicí či koncert Ryana Harrise
Americký filmový příběh o životních peripetiích lidí i svérázného hlavonožce, animovaný snímek o malé dívence ověnčený mnoha cenami, komorní písničkářský výlet do kanadských hor, tři české baletní legendy v rámci inscenace Inside i fotografická výstava o zemi, která již neexistuje.
USA se chystají obvinit bývalého kubánského vůdce Raúla Castra. Zřejmě kvůli sestřelenému letadlu
Spojené státy se chystají vznést obvinění proti bývalému kubánskému prezidentovi Raúlu Castrovi, napsala v noci na pátek agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného představitele amerického ministerstva spravedlnosti. Případné obvinění 94letého bratra někdejšího vůdce Fidela Castra se má pravděpodobně týkat sestřelení letadla, uvedl tento zdroj.