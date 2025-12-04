Místo pomoci sexuální vykořisťování. Hackeři získali intimní záznamy z domácích kamer

Podle jihokorejské policie kamenem úrazu bylo většinou jednoduché heslo či slabá ochrana připojení. Někteří lidé dokonce často nechávají výchozí heslo, které výrobce nastaví při instalaci - pro hackery jasný jackpot.
Jeden z nebezpečných "ajťáků" tak prodal přes 500 videí v tuzemsku a další téměř 650 videí na zahraničních webových stránkách. Výhodný byznys za minimální snahu. "Není to ale nový zločin. A škody se jen zhorší," okomentovala Hakkyong Kim, profesorka policejní vědy na Ženské univerzitě Sungshin v Soulu.
Podobné případy se však nevyhýbají ani dalším zemím - v Číně byly videozáznamy ze stovek tisíc kamer prodávány na sociálních sítích a hackerské útoky na IP kamery se objevují i v USA či Evropě.
Může se to stát i v Česku
České domácnosti jsou stále více digitálně propojené a chytré kamery se stávají běžným doplňkem. I když u nás zatím nebyly zaznamenány tak masivní případy, riziko tu je - zejména u levnějších zařízení objednaných z ciziny, která nemusí splňovat evropské bezpečnostní standardy.
Pokud nechcete, aby se vaše intimní okamžiky dostaly na internet, okamžitě změňte výchozí heslo - a používejte kombinaci písmen, číslic a symbolů. Pravidelně také aktualizujte software kamery - výrobci často vydávají opravy pro zranitelnosti. "Pokud kamera nevyžaduje, aby si uživatel změnil heslo, je to zásadní chyba produktu," řekl Sangjin Lee, profesor kybernetické bezpečnosti na Korejské univerzitě v Soulu.
Dále zvažte umístění kamery - ty umístěné u ložnic či koupelen jsou rizikovější než u obývacího pokoje. Také sledujte přístupová práva - ověřte, kdo má možnost se k záznamu připojit, a odstraňte nepotřebné účty. A v neposlední řadě zvažte české a evropské výrobce - produkty, které splňují místní regulace, mají větší šanci být bezpečné.
Pozor na sociální sítě a sdílení
I když se to může zdát vzdálené, ukradené záznamy často končí na zahraničních webech a sociálních platformách. Každý záznam může být zneužit a způsobit obětem obrovské psychické i emocionální trauma.
Vzhledem k rostoucímu počtu chytrých domácích zařízení je proto prevence a obezřetnost klíčová. Bezpečnost domácí kamery není jen technickou záležitostí, ale i otázkou soukromí a důvěry.