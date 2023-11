Grand finále úspěšné výstavy Made by Fire v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně

Největší přehlídka českého skla, porcelánu a keramiky vrcholí od 17. 11. v Moravské galerii.

Výstava Made by Fire, projekt Moravské galerie v Brně připravený ve spolupráci s festivalem designu Designblok, nabízí pohled na tvorbu více než padesáti progresivních autorů a autorek pohybujících se v oblasti designu a užitého umění. Po dubnové premiéře na největším světovém festivalu designu, Milano Design Week, a říjnovém uvedení na Pražském hradě v rámci mezinárodního festivalu designu Designblok vrcholí výstava v Moravské galerii, z jejíhož popudu vznikla. Koloběh se uzavírá a konec se stává znovu začátkem. Nečekejte však pouhou reprízu výstavy. Grand finále Made by Fire se rozprostře na dvojnásobné ploše a nabídne obohacenou architekturu i výběr děl. Výstava bude uvedena v rámci výročí 150 let Uměleckoprůmyslového muzea od 17. listopadu 2023 do 31. srpna 2024.

Pod kurátorský dohledem Danici Kovářové a Evy Slunečkové vznikla největší přehlídka českého skla, porcelánu a keramiky v novodobé historii. Výstava není pouze estetickou přehlídkou, ale tematizuje také zásadní společenské a environmentální otázky současnosti. V architektuře Maxima Velčovského a studia edit! architects jsou zastoupeni výrobci a exportéři českého skla, přední tuzemské porcelánky včetně zaniklých průmyslových provozů, matadoři českého designu i nastupující generace designérů.

Na výstavě postupně zavítáte do čtyř tematických okruhů: Průmysl - výroba a zánik, Adaptace, Identita a Experiment. Setkáte se s díly, která zkoumají hranice užitého umění a pracují s aktuálními společenskými problémy, jako jsou konkurenceschopnost výroby, její dopady na životní prostředí, využití klasických forem i nástup moderních technologií. Všechny objekty spojuje jejich původ - pochází z výhně českých pecí, odtud je také odvozen název Made by Fire.

Srdce českého skla tepe v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně

Celých sedm sálů Uměleckoprůmyslového muzea v Brně zaplní díla českých designérů, umělců a firem. Autoři výstavy přibrali na brněnskou výstavu jednou tolik exponátů a vyzdvihli témata, která dosud stála v pozadí. Výstava Made by Fire, nad kterou převzal mimo jiné záštitu prezident České republiky Petr Pavel, nabídne zaměření na porcelánové sošky z Duchcova, interaktivní vrhání talířky i obrazárnu s pohyblivými výjevy z historie a zákulisí průmyslové výroby. Těšit se můžete také na umělecké fotografie Hany Knížové a nový symbol výstavy - pulzující srdce českého skla od Anny Jožové.

Zahájení výstavy se uskuteční 17. listopadu od 10 do 20 hodin v rámci oslav 150 let Uměleckoprůmyslového muzea. Kromě Made by Fire a komentované prohlídky s kurátorkami v 18 hodin se návštěvníky mohou těšit na uvedení nové stálé expozice "Prvních třicet" (1873-1903) aneb od Světové výstavy po Prostřený stůl, představení nové výstavní intervence Příběhy vyzvednuté z hlubin černého depozitáře, workshopy pro děti i dospělé, tematické občerstvení i foto koutek.

Více informací o výstavě najdete zde.