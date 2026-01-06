Malá oslavenkyně Mobi si dovolila na 200kilového tátu. Virální záběry znovu baví svět

Pražská zoo měla důvod k oslavám. Gorilí samička Mobi, miláček návštěvníků i internetu, 2. ledna oslavila své druhé narozeniny. Právě proto se do centra pozornosti znovu dostalo legendární video, ve kterém si jako malá rošťanda „dovoluje“ na svého otce Kisuma. Video autorky Moniky Moudré vidělo neuvěřitelných 42 milionů lidí – a tak se postarala o pořádnou senzaci.
Video, které fanoušci znají z oblíbených Gorilích pondělků, zachycuje drobnou a zvědavou Mobi, jak se zaujetím zkoumá obří stříbrná záda svého otce Kisuma. Ten váží kolem 200 kilogramů a na první pohled působí hrozivě – realita je ale úplně jiná. Kisumu je ukázkou typického „něžného obra“: klidný, trpělivý a mírumilovný.
A jak je z videa patrné, dceřiny drobné pěstičky ho ani nerozhodily.
Právě tahle kombinace dětské drzosti a otcovského klidu si získala srdce lidí po celém světě. „Dítě je dítě, nezáleží na druhu,“ shodují se sledující v komentářích.
Jiní video přirovnávají k rodinným scénám z dovolené nebo k vlastním zkušenostem s batolaty. Nechybí ani úsměvné poznámky typu: „Ta mrňata si ale dovolují, haha.“
Ve velkém stylu
Narozeniny této malé gorily zoo rozhodně jen tak nepřešla. Naopak připravila speciální narozeninový program v Rezervaci Dja, kde se návštěvníci mohli zúčastnit komentovaných setkání u goril, krmení i herních a informačních stanovišť pro děti. Vrcholem dne bylo předání narozeninového dárku: vydlabaného kmene stromu, fungujícího jako hlavolam plný vlašských a lískových ořechů.
Zoo zároveň sdílela řadu nových fotografií Mobi, které ukazují, jak moc za dva roky vyrostla. Kojenecké a batolecí období má za sebou, dnes už se sebevědomě pohybuje po celém pavilonu, dovádí se svou o čtvrt roku mladší „sestřičkou“ Gaiou a občas prožene i guerézy.
Symbol nové generace
Mobi má v pražské zoo výjimečné postavení. Je prvním gorilím mládětem narozeným v novém pavilonu a symbolem pokračování slavného gorilího rodu. Její maminkou je samice Duni, tatínkem právě Kisumu a babičkou legendární Moja – první gorila narozená v Česku. Jméno Mobi navrhly děti z kamerunského městečka Somalomo a v překladu znamená „dědička“ – a to k ní dokonale sedí.
Návštěvníci ji ve výběhu poznají hlavně podle malé plešky na hlavě, za kterou stojí až přehnaně pečující maminka. Přestože je s ní Mobi stále v těsném kontaktu, nebojí se přijít až ke sklu a zvědavě si prohlížet lidi, stejně jako oni ji.
Nejen internetový miláček
Znovuobjevení virálního videa u příležitosti narozenin ukázalo, proč je Mobi tak výjimečná. Pro jedny je zdrojem smíchu, pro jiné dojemným připomenutím toho, jak moc jsme si se zvířaty podobní. A i když se v diskusích objevily i negativní komentáře o věznění těchto tvorů, drtivá většina lidí se shoduje: pohled na Mobi a její rodinu zlepšuje den klidně i milionům lidí.
Malá gorilí samička tak dál dělá radost doma v Praze i uživatelům sociálních sítí po celém světě. A zdá se, že její příběh (ani virální momenty) rozhodně nekončí.
