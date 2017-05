Mám zaručený zdroje, číst Parlamentní klystýr. Gipsy.cz bojují v Bohnicích proti nenávisti

před 54 minutami

"Chceme s ostatními mít život bez závad, těm, co ho maj, budem sprostě nadávat," zpívá hater Evžen Báječný v novém videoklipu kapely Gipsy.cz. Cílem skupiny v čele s Radkem Bangou je upozornit a zároveň bojovat se šířením nenávisti nejen na internetu. Podle něj je takzvané hatování nebezpečným fenoménem dnešní doby.

"Ráno se vzbudím, a to první, na co se podívám, nebude ten rosol, se kterým tu pobývám, bude to mobil - co novýho je pod mýma hejtama, koho to dojímá, zajímá. Na pravopis chyběl jsem, sorry jako, nejsem havloid, sluníčkářský pako. Mám zaručený zdroje, číst Parlamentní klystýr, o tom to je."

Tak zní slova nového singlu kapely Gipsy.cz. Skladba o nenávisti nejen na internetu vychází z reálných zkušeností zpěváka Radka Bangy, herečky Marie Doležalové a Lukáše Pavláska, který si ve videoklipu zahrál hlavní roli hatera Evžena Báječného.

Reálné úryvky z komentářů haterů

"Když jsem psal text Hatera, použil jsem reálné úryvky z komentářů typických haterů. Výsledek je sice komický, ale zároveň chce ukázat, že hatování je nebezpečným fenoménem dnešní doby", uvedl Banga.

"Chceme s ostatními mít život bez závad, těm, co ho maj, budem sprostě nadávat," zpívá se ve skladbě.

Videoklip poukazuje na aktuální problematiku šíření nenávisti, která se netýká jen herců, zpěváků, politiků nebo sportovců. Je to problém, se kterým se může setkat každý, včetně dětí a teenagerů. "Proto jsme se rozhodli k širšímu pojetí tohoto tématu ve spolupráci s neziskovou organizací Zkušenost, která také realizuje Radkovy prevence na školách," doplnila Veronika Konopíková, manažerka kapely.

Útočník i cíl útoků se může stát kdokoliv

Organizace chce pomocí zábavných a inspirativních forem bojovat s prorůstáním nenávisti do společnosti. "Vadí nám, že se zlé až nenávistné projevy (nejen) na internetu pomalu ale jistě stávají normou, společnost je k nim čím dál tolerantnější nebo se k nim dokonce nechává strhnout," píše se na jejich stránkách.

Jedním z impulsů pro organizaci bylo i vyhrožování skautce Lucii Myslíkové, jež se proslavila fotkou, na které stojí tváří v tvář účastníkovi brněnského pochodu pořádaného Dělnickou mládeží 1. května letošního roku.

Organizace upozorňuje na to, že kdokoliv se může stát snadno haterem i cílem nenávistných útoků.

"Jakmile skončím u toho hnědýho, překliknu vedle a hejtuju dalšího. Velkýho, malýho, tlustýho, divnýho, co se týká hejtu, mě máte jistýho. Zfuckuju vás kdekoliv, doma i v práci, já jsme cool a vy trapáci," zpívá Banga slovy Evžena Báječného.

Nenávist jako nemoc

Ve videoklipu, jenž se odehrává v Psychiatrické nemocnici Bohnice, se Gipsy.cz dotýkají jedné z možných příčin šíření nenávisti: "Já se cítím být dokonalý, když náhodou budu pochybovat, stačí zahejtovat, budu za vodou," zní část skladby.

Manažerka kapely uvedla, že by Gipsy.cz chtěli nejen na problém více upozornit, ale také snížit napětí ve společnosti a zmírnit nenávistné projevy a nálady na internetu. "Bohužel to, co se tváří jako zdánlivě neškodný hating, může mnoha lidem vážně ublížit. Chceme se tedy věnovat i příčinám hatování a poskytnout podporu všem lidem, kteří hatingem 'onemocněli', i těm, kteří jsou nuceni útokům haterů čelit," popsala.

Web neziskové organizace Zkušenost chce lehkou nadsázkou poskytnout podporu a pozitivní inspiraci všem lidem, kteří se cítí nespokojení, frustrovaní, pociťují strach i další negativní emoce.

Podle spoluautorky projektu I ty můžeš Renaty Konopíkové bude web teprve postupně doplňován. Obsahovat by měl popis fenoménu a jednoduché tipy, jak zvládnout útoky haterů a tipy na organizace, které poskytují lidem v daných situacích pomoc a podporu. "Chceme, aby byl web založený na zkušenostech. Takže sbíráme zkušenosti, spoustu z nich už máme a mapujeme," sdělila Aktuálně.cz.

Prevence ve školách

Na webu spolupracují lidé, kteří mají s nenávistí osobní zkušenost. "Ať už jsou to známé osobnosti nebo běžní lidé. Snažíme se mapovat napříč společností, protože se s tím setkávají nejen známé osobnosti, které jsou snazším terčem, ale v podstatě kdokoliv, od dětí po dospělé," uvedla Renata Konopíková.

Nezisková organizace Zkušenost spolupracuje se školami a podílí se také na realizaci projektu Když chceš, tak to dokážeš. Ten funguje již sedmým rokem pod taktovkou Radka Bangy. Cílem zhruba dvouhodinového hudebního programu spojeného s vyprávěním zpěvákova osobního příběhu je motivovat mládež po celé České republice.

Organizace však chystá i další projekty. "Zvažujeme, že informace, které se nám podaří na webu zpracovat a shromáždit, budeme dál využívat pro prevenci ve školách," řekla k tomu Renata Konopíková.

Zpěvák Gipsy.cz v listopadovém rozhovoru pro DVTV uvedl, že poté, co loni předčasně odešel z předávání hudebních cen Český slavík, mu údajně někteří lidé na internetu vyhrožovali i smrtí.

Banga se tehdy z Hudebního divadla Karlín zvedl, jakmile byl stříbrným slavíkem v kategorii Zpěvák roku vyhlášen Tomáš Ortel, proslulý svými extremistickými názory. Nesouhlasil s potleskem pro Ortela a svůj krok vysvětlil později na Facebooku. Zde mimo jiné uvedl, že si při předávání cen "Ortel s celým českým národem vytřel zadek".

