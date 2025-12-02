Magazín

Místo puberty řeší nesmrtelnost. Patnáctiletý "nový Einstein" odhalil odvážný plán

Linda Veselá
před 3 hodinami
Na první pohled působí jako úplně normální puberťák. Jenže stačí pár vět a je jasné, že patnáctiletý Belgičan Laurent Simons rozhodně není obyčejný kluk. Přezdívku "mladý Einstein" si nevysloužil náhodou. Před pár dny znovu ohromil svět: obhájil doktorát z kvantové fyziky a stal se jedním z nejmladších lidí v historii, kteří to dokázali. A tím příběh pro chlapce s IQ 145 teprve začíná.
Mladý génius. Laurent Simons na starším snímku, dnes už má doktorát z kvatnové fyziky a pokračovat chce medicínou.
Mladý génius. Laurent Simons na starším snímku, dnes už má doktorát z kvatnové fyziky a pokračovat chce medicínou. | Foto: Profimedia.cz

Zatímco jeho vrstevníci řeší mobil, hry a první lásky, Laurent má úplně jiné starosti. Už roky hltá vědecké články, přednášky a výzkumy. A přesně ví, co bude dál. "Po tomhle začnu pracovat na svém cíli: vytváření superlidí," prohlásil krátce po promoci.

Jeho životní misi definoval okamžik, kdy mu v jedenácti letech zemřeli oba prarodiče. "Mým konečným cílem je dosáhnout nesmrtelnosti," uvedl už dříve pro Newsweek. Pokud by se mu to povedlo, chce své objevy využít tak, aby nikdo nemusel prožívat stejnou bolest. "Chci pomoci ostatním dětem, aby nemusely ztrácet své blízké."

Související

Lež za milion. Zrádkyně Mia vodila všechny za nos, řekla, co udělá s výhrou

Věra Kirchnerová a Vojta Kotek

Skládačka lidského těla

Podle Laurenta není prodloužení života utopií, ale inženýrským problémem. "Máme před sebou mnoho dílků, kterými jsou různé studie a výzkumy. Je možné, že když je zkombinujeme, získáme nové pohledy," vysvětlil. Nejvíc ho fascinuje vývoj umělých orgánů, které mohou převrátit medicínu naruby. "Plánuji hodně studovat, nashromáždit spoustu znalostí a pak se snad všechny kousky skládačky spojí a hádanka nesmrtelnosti bude vyřešena," dodal.

Simonsovy akademické úspěchy šokují veřejnost už řadu let. V osmi letech odmaturoval, ve dvanácti dokončil s vyznamenáním magisterský titul z fyziky na Univerzitě v Antverpách - tříletý program přitom zvládl za pouhých 18 měsíců. Nyní, v patnácti, přidal doktorát.

Na oslavy ale nebyl čas. Bezprostředně po obhajobě zamířil s otcem do Mnichova, kde se přihlásil do dalšího doktorského programu. Tentokrát zaměřeného na medicínu s důrazem na umělou inteligenci, čímž chce propojit své znalosti fyziky a biologie.

Je jako houba

Ani jeho vlastní rodina zprvu talentu nemohla uvěřit. Když prarodiče tvrdili, že Laurent je výjimečný, rodiče Lydia a Alexander jen mávli rukou. Signály ze školy ale nešlo ignorovat. 

"Všimli si u Laurenta něčeho velice výjimečného," popsala Lydia pro CNN . Učitelé chlapci předkládali jeden test za druhým, aby zjistili, kam až jeho talent sahá. "Řekli nám, že je jako houba," doložil otec. A i když Laurent pochází z rodiny lékařů, rodiče nenapadá žádné vysvětlení, proč se jejich syn učí tak rychle.

Dnes už o chlapcově genialitě nikdo nepochybuje. Podle rodičů má fotografickou paměť a IQ 145, což má jen 0,1 procenta lidí.
Dnes už o chlapcově genialitě nikdo nepochybuje. Podle rodičů má fotografickou paměť a IQ 145, což má jen 0,1 procenta lidí. | Foto: Instagram

Dnes už o chlapcově genialitě nikdo nepochybuje. Podle rodičů má fotografickou paměť a IQ 145, což má jen 0,1 procenta lidí. I když se to zdá neuvěřitelné, doktorátu dosáhli už i mladší lidé než Simons. Podle Guinnessovy knihy rekordů je v současnosti nejmladším člověkem, který získal titul PhD., Němec Karl Witte. Ten získal svůj titul v roce 1814 ve věku pouhých 13 let.

Zdroj: Newsweek, CNN

Mohlo by vás zajímat

Vysoká inteligence je pro děti problém, rodiče z nich mohou být úplně hotoví, říká lektorka

Vysoké nadání a inteligence mohou být i handicapem, říká lektorka Monika Stehlíková a dodává, že nadaní jsou citliví a vnímaví lidé. | Video: Daniela Drtinová
 
Mohlo by vás zajímat

VIDEO: Fenka si z plotů dělá překážkovou dráhu. Stromy používá jako žebřík

VIDEO: Fenka si z plotů dělá překážkovou dráhu. Stromy používá jako žebřík

Na Kampě se v červnu objeví muzikál Klan Baťa. V hlavní roli Hes a Lambora

Na Kampě se v červnu objeví muzikál Klan Baťa. V hlavní roli Hes a Lambora

Muzeum Prahy otevře unikátní digitální expozicí. Vychází z velmi cenného exponátu

Muzeum Prahy otevře unikátní digitální expozicí. Vychází z velmi cenného exponátu

Festival Pražské jaro bude mít od ledna nového ředitele. Bude jím Robert Hanč

Festival Pražské jaro bude mít od ledna nového ředitele. Bude jím Robert Hanč
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle Belgie Albert Einstein Génius genialita nadání fyzika

Právě se děje

před 22 minutami
Vůči Venezuele dejte přednost dialogu či ekonomickému nátlaku, vyzval papež USA

Vůči Venezuele dejte přednost dialogu či ekonomickému nátlaku, vyzval papež USA

Papež Lev XIV. v úterý varoval před rizikem vojenské intervence Spojených států ve Venezuele.
Aktualizováno před 1 hodinou
Filip Turek chce prezidentovi vysvětlit své kauzy, jsou prý spíš mediální

ŽIVĚ
Filip Turek chce prezidentovi vysvětlit své kauzy, jsou prý spíš mediální

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
VIDEO: Fenka si z plotů dělá překážkovou dráhu. Stromy používá jako žebřík

VIDEO: Fenka si z plotů dělá překážkovou dráhu. Stromy používá jako žebřík

Když za Vanessou Marquettovou přišel soused s tvrzením, že Nola bez potíží přelezla jejich vysoký drátěný plot, nechtěla tomu věřit.
před 1 hodinou
Smířlivý k Babišovi. Expertka popisuje, co dalšího může Kubu vynést na vrchol

Smířlivý k Babišovi. Expertka popisuje, co dalšího může Kubu vynést na vrchol

Obávám se, že místo, které se snaží Martin Kuba zaujmout, je do určité míry obsazené, míní analytička Sarah Komasová.
před 1 hodinou
Výběr kouče fotbalové reprezentace se zúžil na dvě jména

Výběr kouče fotbalové reprezentace se zúžil na dvě jména

Jasno o obsazení klíčového postu před březnovým play off o mistrovství světa chce mít nejpozději do vánočních svátků.
Aktualizováno před 2 hodinami
Muž, který si pokazil život rasistickým vtipem na Tigera. Často kvůli tomu plakal

Muž, který si pokazil život rasistickým vtipem na Tigera. Často kvůli tomu plakal

Jedna neuvážená věta, jeden nevhodný vtip. A život už nikdy nebyl jako předtím.
Aktualizováno před 2 hodinami
Witkoff jedná v Kremlu s Putinem. Následovat má schůzka s Ukrajinci

ŽIVĚ
Witkoff jedná v Kremlu s Putinem. Následovat má schůzka s Ukrajinci

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy