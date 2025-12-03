Každoroční předvánoční dárek od vesmíru. V prosinci vrcholí meteorický roj Geminidy

Geminidy jsou aktivní od 4. do 17. prosince, maximum jejich aktivity připadá na noc ze soboty 13. na neděli 14. prosince. Podle Mezinárodní meteorické organizace lze za ideálních podmínek spatřit až 150 meteorů za hodinu. To je číslo, které z tohoto roje činí jeden z absolutních vrcholů astronomického roku.
Meteory Geminid nejsou extrémně rychlé, vstupují do atmosféry rychlostí okolo 40 kilometrů za sekundu. Díky tomu jsou často jasné a dobře pozorovatelné. A letos se přidává ještě jedna výhoda: "Měsíc bude pozorovaní málo rušit, během maxima roje bude totiž dva dny po poslední čtvrti a vychází okolo 2:00 ráno," láká Ladislav Bálint ze Společnosti pro meziplanetární hmotu.Většinu noci tak zůstane obloha dostatečně tmavá, půjde spatřit i velmi slabé meteory.
The night skies have some special gifts for you this December:— NASA (@NASA) December 1, 2025
- The peak of the Geminid meteor shower
- The closest approach of 3I/ATLAS to Earth (at about 170 million miles)
- A Jupiter-Moon conjunction
Get more details on this month’s celestial sights: https://t.co/wmmYGYDqgb pic.twitter.com/hpm5fyOmTc
Působivá světelná show bez svitu Měsíce
"Nejvíc Geminíd uvidíme po půlnoci. Maximum aktivity je široké, trvá víc jak 24 hodin, uvidí ho pozorovatelé po celém světě," pokračuje Bálint s tím, že pozorování rozhodně stojí za to už od večerních hodin. Radiant, tedy místo, odkud meteory zdánlivě vylétají, se totiž nachází v souhvězdí Blíženců blízko hvězdy Kastor a už kolem 20. hodiny je dostatečně vysoko nad obzorem.
Na samotné pozorování nepotřebujete žádnou techniku - jenom vlastní oči. Důležité je vybrat si tmavé místo s co nejotevřenějším výhledem na oblohu. Stoupněte si zády k východu, abyste měli co nejlepší výhled na co největší plochu, i když totiž radiant leží v Blížencích, meteory se mohou objevit kdekoli na obloze. Pak už jen nechte oči aspoň dvacet minut přivyknout tmě a čekejte. "A buďte trpěliví, divadlo Geminidy trvá celou noc," podotýká Bálint. Roj navíc bývá nárazový, střídají se intenzivní momenty s pauzami.
Záhadný asteroid Phaethon
Nejzvláštnějším rysem Geminid není jejich intenzita, ale původ. Většina meteorických rojů pochází z komet, mateřským tělesem Geminid je ale asteroid 3200 Phaethon. Ten je pro astronomy záhadou už od roku 1983, kdy ho objevili. "Přestože má charakter asteroidu, při průchodu velmi blízko Slunce vykazuje projevy podobné kometě - vyhazuje materiál, z kterého vzniká roj Geminidy," vysvětluje Bálint. "Má i chvost, který není složený z prachu, jak by se předpokládalo, ale ze sodíkového plynu."
Nezvyklý je také jeho modravý odstín a extrémně protáhlá dráha, při které se přibližuje ke Slunci na pouhých 0,14 AU a poté míří až za dráhu Marsu. Patří také mezi potenciálně nebezpečné planetky, a není tedy divu, že přitahuje mimořádnou pozornost. Japonská kosmická agentura JAXA k němu chce v roce 2028 vyslat sondu DESTINY+. Ta má zblízka prozkoumat jeho povrch i prachové částice v jeho okolí a pomoci objasnit, zda Phaethon představuje vyhaslou kometu, přechodový objekt - nebo úplně nový typ meziplanetárního tělesa.