Pár berlínských tučňáků gayů adoptoval vejce. Teď z něj tatínkové mohou vysedět mládě

Po neúspěšných pokusech vysedět si potomka se pár tučňáků gayů z berlínské zoo konečně dočká vlastního mláděte. Podle webu televize CNN vedení zoologické zahrady oznámilo, že samečkům Skipperovi a Pingovi umožní adoptovat vejce.

Dvojice do Berlína letos v dubnu doputovala ze zoo v Hamburku a mluvčí berlínské zahrady Maxmilian Jäger připustil, že jejich vzájemná vazba byla už od příjezdu zřejmá. Naděje, že by Skipper s Pingem mohli společně vychovávat malé ptáče, se objevila v červenci.

Tehdy samička tučňáka královského nakladla vejce, ale protože do té doby sama žádné nevyseděla, rozhodli se ho zaměstnanci zoo místo toho darovat homosexuálnímu páru. Oba dva samečci už si dříve mezi nohama opečovávali kameny a kousky jídla, jako by to bylo nevylíhnuté mládě, čímž potvrdili, že jsou rodičovskému závazku naklonění.

Personál zoologické zahrady si zatím není jistý, jestli je vejce oplodněné, a inkubační doba obvykle trvá 55 dnů. "Pokud však bude vejce životaschopné, mohlo by se z něj vylíhnout první mládě v berlínské zoo vychovávané dvěma tatínky. Přestože se na jejich rodičovství moc těšíme, oslavujeme tuhle příjemnou novinu tím, že oběma tučňákům necháváme co největší klid," řekl pro CNN Jäger.

Skipper a Ping nejsou jediní tučňáci, kteří projevili homosexuální orientaci. Londýnská zoo je například domovem dlouhodobých partnerů Ronnieho a Reggieho, které letos v červnu podpořila transparentem s nápisem "Někteří tučňáci jsou gayové. Smiřte se s tím". Tito dva samečci tučňáka Humboldtova už si zkusili vysedět opuštěné vejce v roce 2015.

Asi nejznámější gayové z říše zvířat jsou potom tučňáci uzdičkoví Silo a Roy, kteří se do sebe zamilovali v roce 1998 v zoo v newyorském Central Parku. Ti společně vyseděli a vychovali mládě jménem Tango, a jejich příběh se stal dokonce inspirací k napsání oceňované dětské knihy. Jejich soužití bohužel skončilo v roce 2005, kdy Silo opustil Roye kvůli samičce jménem Scrappy.

Homosexuální páry podle CNN nevytvářejí jenom tučňáci. Mezi zvířaty lze totiž najít nejméně 450 druhů, jejichž příslušníci se párují se soukmenovci stejného pohlaví. Patří k nim mimo jiné šimpanzi bonobo nebo delfíni skákaví.

Video: Cirkusy dělají ze zvířat psychické mrzáky. Zvířecí herci nemají možnost dát výpověď, říká Buksová