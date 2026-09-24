V jednom okamžiku je tu ložnice, jindy jídelna, pracovna nebo místo pro večírek. V tomhle mikrobytě nic nemusí zůstat a také nezůstává na svém místě. Architekti z PURPURA.studio navrhli prostor tak, aby se měnil podle toho, co se v něm právě děje.
Do malého bytu měl přijít velký stůl. Pro šest lidí. Jenže když ho architekti zkusili dostat dovnitř běžnou cestou, narazili na limity samotné dispozice. Chodba byla příliš úzká. Stůl proto nakonec putoval do bytu oknem.
Je to drobná příhoda, ale dobře vystihuje způsob, jakým architekti z k návrhu přistoupili. Nechtěli z garsonky udělat prostor, kde má každá věc jedno přesně určené místo. Zajímalo je, jestli se může interiér měnit podle toho, co se v něm zrovna odehrává.
„To, že se zmenšuje průměrná plocha bytu, neznamená, že se zmenšují i naše životy. Věříme, že je tomu právě naopak,“ říká architekt Adam Novotník z PURPURA.studio.
V praxi to znamená především dva pohyblivé prvky. Kuchyňský ostrůvek a sestavu lehkých boxů. Díky nim může stejný prostor během dne fungovat jako kuchyň, jídelna, ložnice, pracovna nebo místo pro návštěvu.
Kuchyň, která se může otočit
I kuchyň je tak trochu stavebnice. Tvoří ji stůl a skříňka, které se dají podle potřeby posouvat a otáčet. Skříňka má navíc kolečka, takže se celé uspořádání může proměnit z kuchyně v jídelnu a zase zpátky.
Stůl přitom není žádná nouzová plocha pro jednu snídani a notebook. Je dost velký pro šest lidí. Běžně u něj zůstávají dvě židle, další jsou schované ve skříni nebo ve sklepě. Právě to je na řešení důležité: nábytek nemusí být neustále rozložený v největší možné konfiguraci. V běžném provozu zabírá jen tolik prostoru, kolik je potřeba. Když přijde návštěva, byt se může během několika minut změnit.
Z paravánu knihovna
Podobně fungují i boxy u postele. Když zůstanou na místě, vytvářejí mezi lůžkem a pokojem částečnou clonu a zároveň poskytují úložný prostor. Když je majitelé rozeberou a přemístí, otevře se místnost a boxy mohou skončit třeba podél stěny. „Boxy mají dvě velikosti a lze je libovolně skládat a vyplňovat věcmi,“ popisuje Novotník.
Jejich podoba má původ v Jižní Koreji. Klienti tam při svých cestách narazili na tradiční malby skříněk zaplněných předměty, známé jako čchekgeori, a právě tuto vizuální inspiraci přinesli architektům.
Původně měly být boxy dřevěné. Pro pravidelné přesouvání by ale byly příliš těžké a problém představovaly i zaoblené rohy, které by jejich výrobu prodražily. Nakonec proto vznikly pomocí velkoformátového 3D tisku. Každý box je vytištěný v jednom kuse. Ten větší měří na délku 70 centimetrů. Díky použité technologii mohou být lehké, mít zaoblené hrany a zároveň průsvitný povrch.
Barvy jako západ slunce
Proměnlivý nábytek by sám o sobě mohl působit technicky. Tady ho ale změkčuje barevná paleta, kterou si majitelé přinesli jako součást zadání. Architektům ukázali abstraktní grafiku pláže s teplými tóny a modrým detailem.
Oranžové odstíny se objevují na mořeném překližkovém nábytku, podobný barevný přechod má obklad za kuchyňskou linkou. Ten má podle autorů připomínat oblohu při západu slunce. Barevnost pokračuje až k detailům: ocelové profily připomínají sluneční paprsky a úchytky vznikly na míru pomocí 3D tisku v lososovém odstínu.
Schůdky pro kočku
Protože byt vznikal v developerském projektu, mohli architekti některé věci změnit ještě v rámci klientských úprav. Posunuli několik příček, aby se do chodby vešly šatní skříně, a zároveň ji otevřeli průhledy do dalších částí bytu. Denní světlo se tak dostává i tam, kde by jinak zůstala tmavá komunikační zóna. Jižně orientovaná okna navíc posílají sluneční světlo směrem ke vstupu.
INTERIÉR ROKU
„Mikrobyt skládačka“ se zúčastnil jedenáctého ročníku souteže. Interiér roku každoročně oceňuje výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty a designéry.
Interiér roku nyní otevřel už dvanáctý ročník a Aktualne.cz je mediálním partnerem. Čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři se mohou hlásit do konce února 2027.
Do návrhu se propsal také jeden čtyřnohý obyvatel. Majitelé mají kočku, a tak mezi chodbou a hlavním pokojem vznikl světlík s platformou. Nahoru se dá dostat přes modulární boxy, které v tomto případě dostávají ještě jednu funkci – slouží jako schůdky.
V malém bytě tak nakonec nejde jen o to, kolik věcí se do něj vejde. Důležitější je, kolik různých způsobů používání prostor umožní. Tady se místo přidávání dalších kusů nábytku pracuje s těmi, které už v bytě jsou – jen pokaždé trochu jinak.
Zdroj: Interiér roku
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