Nejen pro pobavení, ale také pro vzdělání diváků se youtuber nechal vystřelit za jízdy z nákladního auta, které jelo rychlostí 80 kilometrů v hodině. Nic se mu nestalo a v pořádku odešel po svých, ale navíc potvrdil, že fyzikální zákony stále platí.
Skupinka youtuberů, která vystupuje na sociálních sítích pod názvem DD Squad, s oblibou demonstruje nejrůznější šílené pokusy a pouští se do na první pohled nebezpečných kousků, které ilustrují nejrůznější fyzikální a přírodní zákony.
Přesně to se rozhodli udělat také nyní, když se jeden z nich dobrovolně dal vystřelit z pneumatického děla, umístěného na korbě jedoucího nákladního auta. Kdo by ale čekal, že něco takového musí nutně skončit minimálně úrazem, ne-li rovnou smrtí, nejspíš ve škole nedával příliš pozor.
Zmíněný experiment totiž dokládá funkčnost Galileiho principu relativity. Ten říká, že pohyb není absolutní, ale vždy závisí na zvolené vztažné soustavě. Co to znamená v praxi? Pokud se budete pohybovat určitou rychlostí jedním směrem a zároveň vystřelíte předmět stejnou rychlostí, ale v opačném směru, obě rychlosti se vzájemně vyruší.
Nákladní auto, které youtubeři v tomto pokusu použili, tedy jelo rychlostí osmdesát kilometrů v hodině. Jeden z nich se následně nechal umístit do speciálního hydraulického děla, které jej v přesně opačném směru vystřelilo totožnou rychlostí.
V důsledku toho se ale vektory obou dvou rychlostí vzájemně anulovaly, takže pro pozorovatele, kteří v tu dobu stáli u silnice, to vypadalo, jako by se letící muž ve vzduchu náhle zastavil. Zajímavé je to, že posádka auta by v případě, že by se ohlédla, viděla něco úplně jiného. Z jejich pohledu by to totiž vypadalo, jako by se katapultovaný youtuber prudce rozletěl dozadu.
Sedátko ve tvaru záchodové mísy
Přípravy k provedení experimentu byly náročné. Nejprve bylo třeba speciálně upravit odpalovací zařízení s kolejnicí, ke které byla připevněná sedačka. Ta tvarem připomínala záchodovou mísu, což umožňovalo to, aby figurant po výstřelu dopadl rovnou na nohy.
Vůz musel po celou dobu udržovat konstantní rychlost a dělo zase vyžadovalo zcela precizní nastavení svého výkonu. Obě rychlosti bylo nutné synchronizovat, protože i drobná chyba ve výpočtu by znamenala smrtelné riziko pro odvážlivce na korbě náklaďáku. I přes to, že v ideálním případě mělo jít o zcela bezpečnou aktivitu, se figurant pro všechny případy oblékl do plné motorkářské výstroje a na hlavu si nasadil helmu.
Pokus vyžadoval několik testovacích jízd
Že všechno funguje tak, jak má, otestovali youtubeři nejdřív při nižších rychlostech. Potřebovali se zkrátka ujistit, že nic důležitého nepřehlédli. Postupně tak proběhly zkoušky v rychlostech 20 km/h, 40 km/h a 72 km/h. Výkon ladili podle vzorce pro kinetickou energii, jejíž inteznita s rychlostí kvadraticky roste. Pokud tedy zrychlíte dvakrát, budete potřebovat čtyřnásobnou energii k odpalu.
Než mohli provést finální pokus, museli nejdřív prodloužit délku odpalovací kolejnice a také najít místo, kde se bude moci auto dostatečně rozjet a řidič ho následně také bude moci bezpečně zastavit. Pak už nic nebránilo tomu, aby se neohrožení experimentátoři mohli pustit do díla.
Vše se vydařilo a figurant následně uvedl, že poté, co ho dělo vystřelilo, měl pocit, že se vše kolem něj najednou zastavilo a pak si již jen uvědomil, že zkrátka stojí na silnici, zatímco auto za jeho zády mizí v dáli.
VIDEO: Experimentální metoda líhnutí bez skořápky představuje možnost záchrany pro prasklá vejce/video: Aktuálně.cz
Zdroje: Gizmodo.com, Techeblog.com
Necelé dva měsíce po rozpadu Sovětského svazu začala přistávat letadla amerického letectva v Moskvě, Kyjevě, Petrohradu a dalších velkoměstech. Nejednalo se ovšem o vojenský útok, ale o humanitární misi, která měla za cíl zabránit případnému hladomoru. Po rozpadu sovětského impéria se totiž většina zemí někdejšího SSSR propadla do chaosu a Rusům hrozil kritický nedostatek jídla i léků.