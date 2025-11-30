Magazín

Chorvatský Chuck Norris. Příběh muže, který sedmkrát přežil smrt a pak vyhrál milion

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 1 hodinou
Kdybyste slyšeli příběh Franeho Selaka poprvé, tipovali byste, že jde spíš o fiktivního filmového hrdinu než o reálnou postavu. Vykolejený vlak padající do ledové řeky, pád z letadla, hořící auto, propast — a on pokaždé vyvázl živý. Chorvatský učitel hudby tvrdil, že sedmkrát přežil vlastní smrt. A nakonec ještě vyhrál v loterii. Stalo se to ale doopravdy, nebo je za vším jen jeho bujná fantazie?
Chorvatský učitel hudby Frane Selak proslul příběhy o tom, jak sedmkrát unikl smrti – od pádu z letadla až po hořící auto. Jenže žádná z jeho nehod nebyla nikdy ověřena.
Chorvatský učitel hudby Frane Selak proslul příběhy o tom, jak sedmkrát unikl smrti – od pádu z letadla až po hořící auto. Jenže žádná z jeho nehod nebyla nikdy ověřena. | Foto: Wikimedia Commons

Kdyby měl Chuck Norris bratra, byl by to zaručeně Frane Selak. Jeho život působí jako jedno dlouhé dobrodružství - proslavil se neuvěřitelnými historkami o svých únicích ze spárů smrti. Zatímco americký akční hrdina se stal nevyčerpatelným námětem vtipů o své smyšlené dokonalosti, příběh Franeho Selaka zní jako divoký filmový scénář.

Zrození Franeho Selaka

Selak se narodil v červnu roku 1929 v Dubrovníku. Už jeho narození bylo poněkud méně obvyklé - narodil se předčasně, když byli jeho rodiče na lodi v Jaderském moři. Jeho otec pupeční šňůru údajně přeřízl rybářským nožem. V jedenácti letech Selak málem přišel o zrak, a své uzdravení prý připisoval modlitbám své matky ke svaté Terezii a bylinkám od jeptišky.

Po dětství plném peripetií následovalo klidnější období. V dospělosti se přestěhoval do Bosny, učil hudbu a skládal. Jeho "schůzky se smrtí" měly podle jeho slov začít v roce 1957.

Sedm schůzek se smrtí

První dramatická historka se pojí se školní exkurzí do městečka Odžak. Po vysazení dětí havaroval autobus, ve kterém už zůstal jen Selak s řidičem, a sjel do řeky Bosny. Voda byla mělká, a tak se podle jeho vyprávění vše obešlo bez zranění.

Jen o pět let později, v roce 1962, měl podle vlastních slov sedět ve vlaku, který vykolejil a zřítil se z mostu do řeky Neretvy. Selak se z vlaku dostal - loktem rozbil okno a doplaval ke břehu, kde ho do bezpečí vytáhli místní vesničani. Až na zlomenou ruku a podchlazení se mu nic nestalo.

Selak se stal i hvězdou televizní reklamy. V roce 2004 natočil spot na chipsy Doritos – po cestě z natáčení srazil jelena.
Selak se stal i hvězdou televizní reklamy. V roce 2004 natočil spot na chipsy Doritos – po cestě z natáčení srazil jelena. | Foto: Wikimedia Commons

O pouhý rok později ho zasáhla další hrůza: na letišti Lučko nedaleko chorvatského Záhřebu sedl do letadla, aby se rychle dostal do Rijeky za svou nemocnou matkou. Co čert nechtěl, zrovna když mluvil v zadní části letadla s letuškou Rozikou, otevřel se nouzový východ a měnící se tlak vzduchu v kabině ho z letadla vysál ven. I tohle přežil. Spadl sice z výšky 800 metrů, ale přistál bezpečně v kupce sena ve vesničce Parg. Strávil prý čtyři dny v kómatu. Žádné záznamy o letecké havárii z roku 1963 nad územím dnešního Chorvatska, které by odpovídaly Selakově výpovědi, ovšem neexistují.

Následovalo několik dalších nehod: autobus, kterým v roce 1966 cestoval do Splitu sjel ze silnice. Čtyři cestující se utopili v řece, ale Selak opět hrdinně doplaval ke břehu - odnesl to jen modřinami a drobnými řeznými rankami.
V roce 1972 tak tak unikl z vozu, který následně vzplál a lepší to nebylo ani v roce 1995, kdy ho v Záhřebu srazil autobus; opět ale utrpěl jen lehká zranění.

Nehoda z roku 1996 připomíná zápletku jak vystřiženou z příběhů agenta 007 - Selakovi se podařilo vyhnout čelní srážce s nákladním vozem Ochranných sil OSN v horské zatáčce tím, že vůz strhl ke svodidlům. Ta však náraz nevydržela, a protože Selak neměl zapnutý bezpečnostní pás, z auta vypadl. Držel se větve stromu a pozoroval, jak jeho auto padá do devadesátimetrové propasti. Ze stromu ho zachránila policie a hasiči.

Výhra v loterii, televizní reklama i virál na YouTube

A pak přišel "šťastný konec". V roce 2003 si Selak koupil los s tím, že prý předtím sázel čtyřicet let a nic. A najednou vyhrál přibližně milion dolarů! Prodal svůj záhřebský byt, přestěhoval se do Petrinje uprostřed Chorvatska a postavil tu kapli. A aby toho nebylo málo, koupil si loď, víkendový dům a dva byty - jeden údajně neměl okna, a tak dostal slevu.

Selak se stal i hvězdou televizní reklamy. V roce 2004 natočil spot na chipsy Doritos - sedí v něm v bytě na gauči a líčí své životní útrapy, konec je stylový - v bytě začnou hořet závěsy. A nebyl by to Selak, aby i tato životní zkušenost neměla stylovou tečku. Po cestě z natáčení prý autem srazil jelena.

Video: youtube.com/@dogboytv

O šest let později Selak zbytek svého jmění rozdal a rozhodl se dožít skromně.
Jeho životní osudy fascinují média po celém světě dodnes. V roce 2014 inspiroval Selakův příběh amerického animátora Davida Ransoma: "Dlouho jsem se snažil vymyslet nové téma pro video a v tu chvíli mě napadl Franeho příběh."

Tříminutový kreslený film se po zveřejnění na YouTube stal rychle virálním. Selak je v něm označován jako nejšťastnější muž světa. Podle chorvatského deníku Jutarnji list však Selak z filmu nebyl vůbec nadšený, protože se svým životem nebyl spokojený: "Američané nic neví. Nakreslili mi knír a všechny mé nehody různě pomotali. Možná si vydělají velké peníze, zatímco já budu žít z důchodu." Tvůrce vybídl, aby mu poslal "alespoň tisíc dolarů".

"Je mi moc líto, že ho jeho zobrazení rozrušilo," uvedl v reakci David Ransom. "Pokud by chtěl uvést věci na pravou míru, rád bych video upravil tak, aby přesněji zobrazovalo jeho podobu, a přidal nebo odstranil jakékoli detaily, které si přeje."

Mistr přežití, nebo mistr fabulace?

Frane Selak zemřel v 87 letech v listopadu 2019. Jeho vlastní komentáře dodávaly celé legendě zvláštní barvu - o svých schůzkách se smrtí řekl: "Nikdy jsem si nemyslel, že jsem měl štěstí, když jsem přežil všechny ty souboje se smrtí. Myslel jsem, že jsem měl smůlu, že jsem se v nich ocitl."

Závěrem nutno dodat, že žádný ze Selakových zážitků nebyl nikdy nezávisle ověřený, a navíc se i jeho historky v běhu let poněkud rozcházely.

Celý Selakův život zní jako filmový scénář, a právě proto mu mnozí nevěří. Přesto jeho osud fascinuje. Frane Selak je jako hrdina filmu - někdo, kdo prostě odmítá zemřít. Bez ohledu na to, zda mu skutečně hrozila smrt, nebo zda své příběhy vyprávěl s nadsázkou. Možná Frane Selak nebyl nejšťastnější, možná byl pouhý mistr slov, ale jedno je jisté: jeho příběh má grády.

Video: youtube.com/@thisandthatvisuals

Zdroje: Wikipedia, BBC, The Christian Post

 
