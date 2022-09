Francouzský Spider-Man oslavil šedesátiny. Výlezem na mrakodrap

Alain Robert, přezdívaný jako "francouzský Spider-Man", vylezl na 48poschoďový mrakodrap pouze za pomoci lezeckých bot, křídy a síly svých paží. Výlez si nadělil k 60. narozeninám, vrstevníkům tak chce ukázat, že mohou i v tomto věku zůstat aktivní.

Robert si dal předsevzetí zdolat u příležitosti 60. narozenin mrakodrap v pařížské čtvrti La Défense před několika lety. "Chci tak lidem ukázat, že šedesátka ještě nic není. Pořád můžete být aktivní, sportovat a dělat úžasné věci," citovala lezce agentura Reuters. Robert chtěl svým výstupem také upozornit na nutnost bojovat proti klimatické hrozbě.

"Francouzský Spider-Man" je představitelem volného lezení, nepoužívá tedy žádné vybavení kromě lezeckých bot a křídy. Bez jakéhokoliv jištění zdolal pařížskou věž Total Energies, která se tyčí do výšky 187 metrů. "Ve Francii je 60 již téměř důchodový věk, tak jsem si říkal, že by to byla hezká příležitost," vysvětlil.

S lezením začal v roce 1975. Nejprve trénoval na útesech poblíž svého rodného města Valence na jihu Francie. Brzy se stal jedním z nejlepších lezců světa a zdolal více než 150 známých budov po celém světě, mezi nimi i Burdž Chalífu v Dubaji, Eiffelovu věž nebo visutý most Golden Gate v San Franciscu. Často lezl bez povolení, proto jej opakovaně zadržela policie.

Výstup na německý mrakodrap Skyper, který měří 153 metrů, mu zabral pouhých 20 minut. Přiznává, že před lezením mívá strach, ten z něj ale opadne s prvním úchopem. Jeho tajemstvím je prý naprosté soustředění. "Pak je ze mě jiný člověk a vstoupím do jiného světa," řekl o svém umění letos v dubnu.

Podívejte se na výkon pavoučího muže: