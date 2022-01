Francouzský důchodce chtěl přeplout Atlantik na veslici, zemřel u Azorských ostrovů

Milostivé léto pro dlužníky by se mohlo v brzké době zopakovat. Mohlo by se také případně rozšířit i na další pohledávky. Na uspořádání další oddlužovací akce je ve vládní koalici shoda. Uvedl to vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Pro opakování jsou i poslanci, kteří milostivé léto prosadili. Akce začala loni 28. října a skončí v pátek. Pokud do té doby lidé s exekucí na dluh u veřejných institucí splatí původní dlužnou částku a 908 korun odměnu exekutorovi, odpustí se jim penále, úroky a další platby.