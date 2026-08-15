Měla to být jen rychlá odpolední projížďka podél thajského pobřeží. Místo toho se rodinná dovolená proměnila v šestnáctihodinový boj o holý život. Když francouzskému turistovi a jeho dvěma malým synům uprostřed divokých vln vysadil motor vodního skútru, padla tma a moře je začalo unášet na otevřenou vodu. Pomoc dorazila až druhý den dopoledne. Po 16 hodinách je nalezli záchranáři, píše BBC.
Otec si podle deníku Bangkok Post pronajal vodní skútr na 45minutovou projížďku, ve čtvrtek kolem 17:00 místního času (12:00 SELČ).
Když se skútr nevrátil v dohodnutém čase, personál půjčovny zalarmoval úřady. Do pátrací operace se okamžitě zapojila policie, záchranáři, motorové čluny i soukromí provozovatelé skútrů. Noční hledání ale komplikovaly tří- až čtyřmetrové vlny, a záchranáři proto museli akci hodinu po půlnoci kvůli vlastní bezpečnosti přerušit.
Noc na otevřeném moři
Trosečníci neměli možnost přivolat si pomoc a strávili na rozbouřené hladině celou noc. Všichni tři měli na sobě záchranné vesty. Zatímco nejmladší chlapec seděl na přídi napůl potopeného stroje, otec se starším synem se drželi po stranách a zůstávali ve vodě.
Pátrací týmy operaci obnovily v pátek za svítání. Úspěch přišel v 10:26 dopoledne, kdy člun trojici lokalizoval zhruba pět námořních mil (přes devět kilometrů) od pobřeží.
Padesátiletého otce a jeho syny záchranáři našli „bledé a vyčerpané poté, co spolkli hodně mořské vody“, sdělil agentuře AFP představitel místní samosprávy Amorn Chomchoey. Všechny tři převezli do nemocnice na vyšetření, ale krátce nato byli propuštěni, dodal Chomchoey.
Otec poděkoval všem záchranářům zapojeným do akce. Rodina zůstala v Thajsku a pokračuje v dovolené, sdělili úředníci agentuře AFP.
Zdroj: BBC, AFP
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