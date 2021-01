Francouzka se tři roky snaží úřadům dokázat, že není mrtvá. Je to noční můra, tvrdí

Při osobním setkání se Francouzka Jeanne Pouchainová zdá být živá a zdravá, přesvědčit o tom místní úřady je ale věc druhá. Poté, co ji soud před více než třemi lety prohlásil za mrtvou, se marně snaží dokázat opak.

Osmapadesátiletá žena z vesnice Saint-Joseph u Lyonu z pohledu francouzské státní správy neexistuje od roku 2017, kdy ji soud z ne zcela jasného důvodu prohlásil za mrtvou, aniž si vyžádal úmrtní list. Stalo se tak při vleklém právním sporu s jejím bývalým zaměstnancem, kterému měla vyplatit odškodnění ve výši 14 tisíc eur (366 tisíc korun).

Pouchainová tvrdí, že nespokojený zaměstnanec si její úmrtí vymyslel, aby na dědicích vysoudil odškodné za vyhození z práce. Právník někdejšího zaměstnance naopak tvrdí, že majitelka úklidové firmy sama smrt fingovala, aby se placení odškodného vyhnula. To Pouchainová popírá.

"Šla jsem za právníkem, který mi říkal, že se to rychle vyřeší, protože mám od doktora potvrzeno, že jsem naživu. Ale protože bylo vydáno (soudní) rozhodnutí, nestačilo to," řekla podle deníku The Guardian Pouchainová místním novinářům. Kvůli spletité byrokracii se již tři roky snažení o nápravu míjí účinkem.

V důsledku soudního prohlášení za mrtvou má žena propadlé úřední dokumenty. "Nemám občanku, zdravotní pojištění, nemůžu prokázat bankám, že jsem naživu (…) Jsem nic," stěžuje si Pouchainová. "Je načase, aby někdo řekl 'už dost'," dodala s tím, že její život se změnil v noční můru.