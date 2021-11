Francouze čeká rok vězení za pančování vína, poškodil dobré jméno Bordeaux

Basketbalisté New Orleans porazili ve Staples Center tým Los Angeles Clippers 123:104 a v NBA si vylepšili bilanci na šest výher a 17 porážek. Tomáš Satoranský zasáhl do zápasu jako náhradník na deset minut, stihl jeden doskok a tři asistence, ale zároveň si ve statistice plus minus udržel čtyři plusové body. Hvězdou utkání byl s 39 body a 15 doskoky litevský pivot Jonas Valančiunas.

Výsledky NBA

Chicago - Charlotte 133:119, Dallas - Cleveland 96:114, Houston - Oklahoma City 102:89, LA Clippers - New Orleans 104:123 (za hosty Satoranský 3 asistence a 1 doskok), Miami - Denver 111:120, Minnesota - Indiana 100:98, Philadelphia - Orlando 101:96, San Antonio - Washington 116:99, Utah - Portland 129:107.