Foukněte to tam, nabádá klip mladé voliče. Vystupuje tu améba, Hitler i milicionář

Česká rada dětí a mládeže se rozhodla originálním způsobem zaujmout mladé voliče, aby šli k nadcházejícím komunálním volbám. A také jim vysvětlit složitější systém hlasování. "Právě generace nejmladších voličů může fouknout svěží vítr do lodičky plující komunálními vodami," věří rada.

Pod heslem "Volby? Foukni to tam!" se Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) rozhodla zpopularizovat u mladých voličů jinak nudný (a přitom důležitý) akt komunálních voleb a motivovat je, aby se dostavili k urně. Mimochodem v klipu se objeví i ta pohřební.

Jako ideální pro tyto účely jim přišlo video plné vtipné nadsázky vytvořené mladým režisérem a hercem Vilémem Dubničkou z Plzně.

"Po prvním zhlédnutí jsem cítil, že je to způsob sdělení informace, o který jsme se s Českou radou snažili již v minulosti. Důležité, ale poměrně složité téma je zde zpracováno tak, že neurazí studenta politologie či práv, ale bude srozumitelné i lidem z učňáku," říká Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, a dodává: "Právě generace nejmladších voličů může fouknout svěží vítr do lodičky plující komunálními vodami."

Rada pak video drobně poupravila a doplnila ho výzvou pro svoji cílovou skupinu a svým logem. Spot vysvětluje komunální volby jako vybírání posádky do škuneru, kam lidé mohou zvolit buď jeden tým (například améby, nácky nebo milicionáře s rudými hvězdami, ale také obyčejné občany), nebo jeden tým doplněný o individuality z jiných kandidátek, popřípadě mix kandidátů napříč stranami (amébu, Hitlera, milicionáře, piráta s dřevěnou nohou).

"Věřím tomu, že takováto forma komunikace má ve vzdělávání smysl - tedy jednoduché a poutavě podané informace," říká Sedláček.

Čísla mu dávají za pravdu. Za dva týdny má video 76 tisíc zhlédnutí a 1200 sdílení.

"Jsem rád, že je video úspěšné, a doufám, že někoho motivuje k volbám jít. Původní heslo bylo, abychom to nenechali na starých, ale nakonec zvítězilo použití slovesa 'fouknout', které se již v doprovodném komentáři k videu vyskytovalo," říká šéf ČRDM. "Při následných rozhovorech s mladými lidmi a vedoucími dětských a mládežnických oddílů mi bylo vysvětleno, že slovo fouknout je používané, i když většinou v jiném slova smyslu."

Kromě nadšených komentářů se najdou i kritičtější, které upozorňují na to, že video sice dobře popsalo možnosti volby, ale neupozornilo na její následky.

"Volba 'ideální posádky', jak ji popisujete, vůbec nepovede k tomu, aby se tam 'ideální' kandidáti dostali. Pokud chce někdo dostat někoho konkrétního do zastupitelstva, musí primárně dát jeho kandidátce co nejvíce hlasů, jinak ten člověk má minimální šanci," upozorňuje například jeden z diskutujících a mladý komunální politik Jan Grolich.

Jednotlivé strany totiž dostanou mandáty dle své úspěšnosti a ty se teprve rozdělují mezi kandidáty primárně podle pořadí na kandidátce. Preferenční hlasy mohou pouze pomoci někoho přeskočit. Na zakřížkované ideální členy posádky se tak často vůbec nedostane.

Diskusi vyvolala také figurka hajlujícího Adolfa Hitlera, coby vůdce nacionalistické kandidátky.

"Video pracuje se symboly. Panáčka se zdviženou rukou jsem nepovažoval za ztvárnění Hitlera, ale jako symbol nacionalistických stran a hnutí, které se v komunálních volbách objevují. Projevy nesnášenlivosti, netolerance a nadřazenosti se v letošní kampani objevují napříč politickými stranami," vysvětluje Aleš Sedláček.

Podobně se to prý má s amébou, která může symbolizovat zelená hnutí, ale může to být také jen netradiční tvor. "Další postavičky, další prototypy. Na první pohled mají pobavit a zaujmout, na druhý pak vyvolat debatu, proč tam asi jsou, co symbolizují."

Česká rada dětí a mládeže rovněž zkoumala, jak konkrétně jsou na tom mladí lidé s komunální politikou. Výsledkem byla jedna dobrá zpráva - zájem mladých aktivně se angažovat v místní politice neustále roste, mladých kandidátů přibývá. Jenže zjistili i špatnou zprávu - přestože jich je stále více, lidé je volí pořád méně.

"Mladých v České republice kandiduje více, společnost a voliči jim ale důvěřují stále méně. Podíl mladých komunálních politiků se snižuje. Mladí lidé tak mohou celkem oprávněně pociťovat slabší zastoupení a tedy i větší odcizení od reálné politiky," shrnuje to Jan Husák, vedoucí analytické sekce rady.

