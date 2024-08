Lvi před bouří i pavouk Davida Bowieho. Ochutnávka ze světových fotek přírody

Nejprestižnější světová soutěž fotografů divoké přírody Wildlife Photographer of the Year letos slaví už šedesátý ročník a při té příležitosti zveřejnila malou ochutnávku ze stovky nejlepších snímků tohoto roku. Ty budou vystaveny od 11. října v Přírodopisném muzeu v Londýně. Výstava začne tři dny poté, co porota oznámí celkové vítěze soutěže.

Porota šedesátého ročníku letos hodnotila rekordních 59 228 fotografií od fotografů ze 117 zemí a regionů. Mezi snímky, které zvítězily nebo obdržely čestné uznání, je letos jeden zcela unikátní: vůbec poprvé v historii se mezi oceněné záběry ve Wildlife Photographer of the Year dostala fotografie pořízená mobilním telefonem. Pořídil ho Randy Robbins z USA a výtvarně zachycuje konec životní pouti jelena. Snímek amerického fotografa Randyho Robbinse. Byl pořízen mobilním telefonem iPhone XR a zapsal se do tím do historie soutěže. | Foto: Randy Robbins, Wildlife Photographer of the Year Mezi čtrnácti snímky, které pořadatelé předem zveřejnili, jsou především záběry, které obdržely čestná uznání. I ony však vypovídají o vysoké úrovni této soutěže. Vítězné snímky budou zveřejněny až 8. října. Soutěž Wildlife Photographer of the Year pořádá britské Přírodopisné muzeum (Natural History Museum). "Když slavíme šedesát let existence soutěže, vzdáváme také hold generacím návštěvníků výstavy, které inspirovala krása a majestátnost oceněných snímků," konstatoval ředitel muzea Doug Gurr. Upozornil také, že v průběhu desetiletí soutěž Wildlife Photographer of the Year přispívala k posouvání hranic toho, co je možné při fotografování divoké přírody zachytit. Cílem je motivovat lidi k ochraně přírody I dnes však podle Gurra soutěž zůstává věrná svému základnímu cíli: "Je jím zvyšování prestiže fotografie divoké přírody v naději, že to v konečném důsledku prospěje divoce žijícím zvířatům. Snažíme se probouzet u veřejnosti větší zájem o přírodu a o nesmírně důležité téma její ochrany," dodal. Nadcházející výstava toho nejlepšího z letošního ročníku soutěže Wildlife Photographer of the Year začne 11. října 2024 v Londýně a představí stovku fotografií z celého světa. U příležitosti šedesátého výročí bude pro návštěvníky připravena také časová osa klíčových okamžiků v historii soutěže. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni 8. října 2024 na slavnostním ceremoniálu. O den později bude také dostupná kniha s portfoliem oceněných fotografií, jejíž předmluvu napsala předsedkyně poroty Kathy Moranová.