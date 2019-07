Foto: Magický hornický region Krušnohoří. Toto jsou místa, která se dostala do UNESCO

View this post on Instagram

🇬🇧 Summer evenings ahead! Make them count! 🇨🇿 Pomalu, ale jistě přichází období teplých letních večerů. Kolik z nich strávíte sledováním západu slunce, namísto televize? 📷 @mefotocz ・・・ #czechrepublic #ceskarepublika #krusnehory #oremountains #novavesvhorach #krajina #landscape #arialphotography #zapadslunce #mostecko #dyckymost #visitcz #czechia #countryside