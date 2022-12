Zrození metropole. Ostrava na fotkách z padesátých a šedesátých let, temná a krásná

Foto: Aktuálně.cz / Reprofotografie z knihy Ondřeje Durczaka a Jiřího Siostrzonka "Zrození metropole. Ostrava ve fotografiích padesátých a šedesátých let 20. století" vydané v prosinci roku 2022 v Ostravě. / Se souhlasem k užití, František Krasl / Archiv města Ostravy

V jedné části Ostravy chodily ještě děti s bandaskou pro mléko a do síťovky jim prodavačky ukládaly rohlíky. Na druhé straně města, v jeho centru, velkoplošné obrazovky výkladních skříní lákaly k novému bruselskému životnímu stylu. Tak popisuje Ostravu padesátých a šedesátých let nová fotografická kniha Ondřeje Durczaka a Jiří Siostrzonka Zrození metropole.

Křest publikace se odehrál v pondělí 19. prosince v ostravské galerii Fiducia, do prodeje by se měla dostat počátkem ledna. Autoři chtějí v knize přiblížit čtenářům atmosféru rodící se průmyslové metropole v krátkém, ale intenzivním období velkých hospodářských, kulturních, ideologických a sociálních proměn. Zároveň chtějí ukázat, že se i v této složité době obyvatelé města snažili žít naplněné životy. Publikace obsahuje přes dvě stovky mnohdy dosud nepublikovaných dobových fotografií.

"V padesátých a šedesátých letech 20. století probíhal na území města i v hlavách urbanistů, architektů, politiků a ideologů zápas mezi tradicí, historií a modernitou," konstatuje v úvodu knihy sociolog Jiří Siostrzonek. "Asanace a výstavba. Staré domy s patinou, potulní psi v chátrajících a neoprávněně vysmívaných koloniích, ponuré uličky připomínající atmosféru Stínadel, náměstíčka, hornické hospody, koupaliště a hřiště a lokální obchůdky žili důvěrně pomalým životem. A proti nim se vzedmula tsunami sídlišť a moderních komplexů služeb, úřadů, škol s neosobním okolím."

Téměř vesnická pospolitost v satelitních čtvrtích se v té době podle Siostrzonka dostala do kontrastu s formující se anonymní městskou společností v centru Ostravy. "V jedné části Ostravy chodily ještě děti s bandaskou pro mléko, se džbánem pro pivo a do síťovky jim prodavačky ukládaly rohlíky a zdravily maminku. Na druhé straně města, v jeho centru, velkoplošné obrazovky výkladních skříní lákaly k novému životnímu bruselskému stylu šedesátých let," píše.

"Fotografická kniha Zrození metropole. Ostrava ve fotografiích padesátých a šedesátých let 20. století čerpá z vybraných tištěných fotografických materiálů vznikajících na zakázku, ale i osobitých pohledů soukromých fotografických archivů," přiblížil pedagog a fotograf Ondřej Durczak. Kniha zachycuje Ostravu ve třech hlavních kapitolách nazvaných Město, Každodenní život a svátky a Průmysl.

Mezi fotografy, jejichž snímky jsou v publikaci zastoupeny, jsou například Viktor Kolář (1941), Viktor Kolář st. (1898-1971), Gustav Aulehla (1931-2021), Rudolf Janda (1907-2000), František Krasl (1912-1998), Karel Kania (1923-1981), Věněk Švorčík (1919-1984), Květoslav Kubala (1928-2011) a Zdeněk Menec (1914-1998).



O knize:

Zrození metropole, Ostrava ve fotografiích padesátých a šedesátých let 20. století. Autoři Ondřej Durczak a Jiří Siostrzonek. Nakladatel: FotoD, vázaná kniha, 224 stran, rozměr 19×24cm.