Historický úspěch pro českou fotku. Tomáš Vocelka vyhrál fotografického Oscara

Český fotograf Tomáš Vocelka zvítězil v jedné z nejvýznamnějších světových soutěží Sony World Photography Awards, označované za fotografickou obdobu filmových Oscarů. Vítězem se stal mezi profesionály v kategorii Architektura. Porotu zaujal jeho soubor Věčná loviště, který vznikl pro on-line deník Aktuálně.cz.

Vocelkův vítězný soubor zachycuje krematorium domácích mazlíčků Věčná loviště. Vybudovali ho dva přátelé Michal Šeba a Martin Chum z bývalého vojenského objektu poblíž středočeského Drnova za pomoci architekta Petra Hájka.

"Soubor ukazuje, jak máme s našimi zvířaty velice blízký emocionální vztah. Krásně zachycuje spojení mezi designem a spiritualitou, velice připomínající moderní kostely. Ze snímků vyzařuje klid, smíření, pocit ztráty i něco nevyslovitelného," uvedl předseda poroty profesionální části soutěže Mike Throw, který 13 let fotografoval pro britský Vogue a nyní působí jako kurátor a volný fotograf.

"Je to pro mě ohromný úspěch a mám z něj samozřejmě velkou radost, protože této soutěže se účastní ti nejlepší fotografové z celého světa, a to nejen fotožurnalisté, ale i ti, kteří fotí jiné žánry," říká Vocelka. "Chtěl bych hlavně poděkovat kolegyni Magdaléně Medkové. Právě ona mě poprosila, jestli bych nejel nafotit Věčná loviště k její reportáži. Nebýt jí, tyto fotografie by nevznikly," konstatuje.

Historička umění a publicistka Jacky Kleinová srovnala Vocelkův minimalistický přístup s prací dalšího vítěze, íránského krajináře Majida Hojjatiho. Jak série Věčná Loviště, tak Hojjatiho Tichá sousedství podle ní přistupují k tématům minimalisticky a evokují velice intenzivní pocit pocit klidu, ticha a lidské absence.

Tomáš Vocelka přiznává, že původně se mu do tohoto tématu moc nechtělo. "Připadalo mi to depresivní a smutné. Ale během pár chvil ten pocit zmizel. Uvědomil jsem si, že je to velmi zajímavé místo s příběhem. Navíc vypovídá o změnách ve vztahu lidí ke zvířatům, o samotě lidí ve městech, pro které je často nejbližší bytostí domácí mazlíček, i o světě, kde jsme si mohli dovolit přeměnit původně vojenský objekt v zajímavé architektonické dílo," konstatuje Vocelka

Právě tyto obsahové přesahy byly pro něj rozhodující, když vybíral fotografie, které přihlásí do Sony World Photography Awards.

Tomáš Vocelka je prvním českým fotografem, který vyhrál některou z kategorií v profesionální části soutěže (Sony World Photography Awards vznikly v roce 2008). Doposud nejlepším umístěním bylo druhé místo Stanislava Krupaře v roce 2014.

V otevřené části soutěže (je označována Open) už Česko vítěze má, v roce 2016 se jím stala Michaela Šmídová (v kategorii Nature & Wildlife) a v roce 2019 Martin Stranka (v kategorii Creative).

Vocelka jako vítěz jedné z deseti profesionálních kategorií postoupil také do boje o hlavní cenu soutěže pro absolutního vítěze, nazvanou Iris d'Or. Vítězem se nakonec stal skotský fotograf Craig Easton se sérií snímků Bank Top zachycujících život v komunitách na předměstí britského Blackburnu. Toto město bývá označováno za nejsegregovanější místo ve Velké Británii.

Tomáš Vocelka (*1965) novinář a fotograf, v médiích pracuje od roku 1990.

začínal jako fotograf a redaktor, později prošel mnoha funkcemi až po šéfeditora a zástupce šéfredaktora velkého českého deníku.

od roku 2016 fotografuje a píše v redakci Aktuálně.cz.

v roce 2018 vyhrál Czech Press Photo v kategorii Proměny Prahy, o rok později byl druhý v kategorii Reportáž.

je dvojnásobným finalistou mezinárodní soutěže Travel Photographer of the Year a jeho snímky byly publikovány například na obálce španělského National Geographic Viajes.

Jeho práci můžete sledovat na Instagramu.

(Foto: VojtechVlk.com)

Rekordní účast, bodovali i další Češi

Porota letos v soutěži hodnotila 330 tisíc snímků od fotografů z 220 zemí a regionů. Téměř polovina z nich byla přihlášena právě do profesionální soutěže. Jsou to doposud největší čísla ve čtrnáctileté historii této akce. Úspěch českých fotografů na letošních Sony World Photography Awards je o to větší, že se ve svých kategoriích dostali na takzvaný shortlist (tedy na 4. až 10. místo) také Michael Hanke a Barbora Reichová v kategorii Sport.

Sony World Photography Awards je jedna z nejuznávanějších fotografických soutěží na světě. Jejím cílem je hledat a oceňovat autory, jejichž práce odráží to nejlepší ze současné moderní fotografie a zároveň posouvá její hranice. Soutěž se zaměřuje na široké spektrum fotografické tvorby, není omezena jen na některé žánry. "Znovu jsme se přesvědčili, že soutěž je oknem do světa současné fotografie a že také dobře ukazuje, co zrovna rezonuje ve společnosti," uvedl šéf World Photography Organisation Scott Gray.

Právě World Photography Organisation soutěž pořádá, a to pod záštitou společnosti Sony. Může se jí zúčastnit každý fotograf, který pošle snímky. Účast není limitována národností, věkem, profesionálním statusem ani použitou fotografickou technikou.