Známe nominace na Czech Press Photo: Válka na Ukrajině, požár a smrt Alžběty II.

Rok 2022 byl nabitý událostmi a to se odrazilo i v letošním ročníku fotožurnalistické soutěže Czech Press Photo, které dominovala témata války na Ukrajině, rozsáhlého lesního požáru v Českém Švýcarsku a úmrtí britské panovnice Alžběty II. Mezi nominovanými fotografy jsou také letos tři fotografové vydavatelství Economia, pod které spadá i Aktuálně.cz - Lukáš Bíba, Milan Jaroš a Milan Bureš.

Do 28. ročníku soutěže Czech Press Photo se přihlásilo celkem 234 fotografek a fotografů. Mezinárodní odborná porota vybírala z více než šesti tisíc snímků a přehled nominací si můžete prohlédnout ve fotogalerii u tohoto článku.

"V soutěži často dominuje silné téma, které charakterizuje uplynulý rok. V roce 2021 to bylo tornádo a rok předtím koronavirus. Do 24. února jsme si mysleli, že pandemie je to nejhorší, s čím se můžeme setkat. A byl to omyl. Válka na Ukrajině se dotkla naprosto všech a stala se tak i stěžejním tématem letošního ročníku," říká předseda poroty Petr Mlch.

V mezinárodní porotě letos zasedli i ukrajinští fotografové Evgeniy Maloletka a Mstyslav Chernov, poslední novináři, kteří dokumentovali válku v Mariupolu. "Svou přítomností a znalostmi situace na Ukrajině nám byli ohromně nápomocní. Naprosto přesně věděli, co se na snímcích odehrává a o jaké místo či situaci jde, protože často ze stejných míst také přinášeli zpravodajství. Práce poroty byla náročná, ale zároveň se u hodnocení silných snímků velmi dobře shodovala," konstatoval Mlch.

S nominacemi bývá obvykle vyhlašován i vítěz Grantu Prahy, což je druhá nejvýznamnější cena z Czech Press Photo hned po té pro absolutního vítěze. Letos ovšem bude vyhlášen později. "Grant Prahy osobně vybere primátor a bude oznámen zvláštní tiskovou zprávou v průběhu prosince," uvádějí pořadatelé soutěže.

Mezi nominovanými v letošním ročníku jsou také tři fotografové pracující pro vydavatelství Economia. Lukáš Bíba, jehož snímky nejčastěji vídají čtenáři Hospodářských novin a Aktuálně.cz, má nominaci v kategorii Kultura, Milan Bureš z Respektu zase uspěl v kategorii Reportáž a Milan Jaroš z téhož časopisu v kategorii Lidé, o kterých se mluví.

Vítězové Czech Press Photo 2022 budou oznámeni na slavnostním ceremoniálu v Národním muzeu 31. ledna, poté bude také otevřena výstava.