Zkusíte to? Velká mezinárodní fotosoutěž v italské Sieně přijímá snímky pro rok 2017

před 1 hodinou

Jedna z největších fotografických soutěží světa, Siena International Photo Awards, k jejímž mediálním partnerům patří i Aktuálně.cz, přijímá soutěžní fotografie pro rok 2017. Uzávěrka je 15. března, do 8. ledna lze fotografie zasílat za zvýhodněných podmínek.

Soutěž v Sieně má vysokou úroveň a odpovídá tomu i zájem – loni tam fotografové ze 127 zemí světa poslali bezmála 50 tisíc snímků. Celkovým vítězem ročníku 2016 se stal francouzský fotograf Greg Lecoeur se svými fotografiemi podmořského světa. Jde o muže, který za své práce pravidelně získává ocenění a jenž celý svůj život zasvětil oceánům a jejich zkoumání. Vítězné snímky Grega Lecoeura i dalších autorů si můžete prohlédnout v následující galerii:

Porota, ve které bude opět mnoho významných fotografů a fotožurnalistů, začne pracovat 15. března, první kolo hodnocení bude hotovo do 25. dubna. 15. května pak budou oznámeni finalisté jednotlivých kategorií. Vyhlášení vítězných fotografií proběhne 28. října v Sieně jako součást podzimního festivalu Siena Art Photo Travel.

Letos lze snímky zasílat do těchto kategorií:

Barvy Černobílá fotografie Cesty a dobrodružství Krásy přírody Fascinující tváře a charaktery Zvířata Architektura a města Sport Příběh (portfolio) Téma roku 2017: Křehký led

Speciálním tématem roku 2017 je Křehký led: ledovce a polární oblasti (a jak se mění naše planeta).

Za účast v Siena International Photo Awards se platí (podobně jako u mnoha jiných významných fotosoutěží) vstupní poplatek. Například za deset fotek je to 20 eur. Při zaslání snímků do 8. ledna je možné poslat o dva snímky více. Kompletní informace o soutěži najdete zde.

Před zasláním fotek je dobré projít si přehled všech oceněných fotografií z uplynulého ročníku (najdete ho zde) a posoudit, zda by váš snímek mohl v této konkurenci obstát.

Snímky se do soutěží nemusí posílat v plném rozlišení. Pokud postoupí do finále, pořadatelé si fotografii v plném rozlišení vyžádají – budou také pravděpodobně požadovat originální, neupravený a neretušovaný snímek ve formátu RAW, případně originální JPEG (neplatí to jen pro kategorie Brava a Černobílá fotografie).

autor: Tomáš Vocelka