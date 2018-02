Za fotkami šplhal až na střechy mrakodrapů. Asii mladý Čech procestoval díky reklamě

před 2 hodinami

Fotografoval portréty tibetských imigrantů v Himálaji i výhledy ze střech hongkongských mrakodrapů, z nichž běhá mráz po zádech. Ve třiadvaceti prozkoumal více zemí, než někteří stihnou za celý život. Focením reklamních kampaní pro světové značky si Adam Bakay vydělal na cesty do Barmy, Thajska nebo Spojených států. "Když budete fotit jen s vidinou slávy, tak to nejspíš nedopadne," radí v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Do zkoušky dospělosti mu zbývalo půl roku. Místo poctivé přípravy maturitních otázek si ale sbalil kufr a zamířil se svým otcem na měsíc do Indie. Druhou nejlidnatější zemi světa procestoval vlakem od jihu až po sever. Navštívil Bombaj i Nové Dillí a odvezl si třeba fotku, na které monumentální Tádž Mahal kontrastuje s pasačkou koz jen několik set metrů za jeho zdmi.

Maturitu dnes třiadvacetiletý fotograf Adam Bakay nakonec úspěšně zvládl, ale na slavnostní předávání vysvědčení už nedorazil. Jeho kamarád studoval medicínu a s neziskovou organizací Brontosauři v Himálajích se právě chystal do vesnice v indickém Ladaku mezi pohořími Karákóram a Himálaj a navrhl Bakayovi, aby se k výpravě přidal.

"Při první cestě jsem si s místními moc nepopovídal, takže mě lákalo připojit se k neziskovce, která je s lidmi v Indii v kontaktu a může mě s jejich životem a kulturou seznámit," vysvětluje Bakay, proč neváhal a do Indie se při první příležitosti vrátil. Oblasti, kde další měsíc pobýval, se přezdívá Malý Tibet, protože se stala útočištěm tibetských imigrantů. Právě je Bakay se svým objektivem zvěčnil.

"Až do 90. let, kdy se v oblasti vybudovaly silnice, zůstávala vesnice odříznutá od okolí. Většina obyvatel tam dodnes žije bez elektřiny, ale jsou moc milí a s ochotou vám nabídnou i to málo, co mají. Přespával jsem ve škole, kam dobrovolníci jezdili učit, a všechny děti mluvily dobře anglicky," vrací se fotograf ke dva a půl roku starým vzpomínkám.

Civilní portréty bez jakékoliv známky aranžování, které v Malém Tibetu pořídil, doputovaly přes sociální sítě až do známějších českých médií, což Bakayovi přineslo první komerční zakázky a paradoxně se postupně začal živit reklamní tvorbou pro značky jako Redbull, Adidas nebo Preciosa. V Praze sice nastoupil na vysokou školu, ale po měsíci obor mediálních studií opustil. Toulky po cizích krajích mladíkovi chyběly a věřil, že si na ně fotografováním dokáže vydělat, což se mu už druhým rokem potvrzuje.

Právě se vrátil z Barmy a s fotoaparátem už se potloukal také po Thajsku, Vietnamu nebo Číně. "Přespávám v nízkorozpočtových hotelech a nejsem úplně fanoušek památek. Baví mě méně známá místa, kde můžu pozorovat, jak lidé běžně žijí. Když jsem přijel do Číny, hledal jsem asi čtyři hodiny hotel, kde jsem si objednal nocleh. Neuvědomil jsem si, že mi tam nebude fungovat Google, a když jsem se ptal kolemjdoucích, nechtěli se se mnou vůbec bavit," upozorňuje Bakay. Na nejpohostinnější domorodce naopak narazil v Barmě.

Kromě Asie se fotograf ještě na počátku své kariéry vydal do nejsevernější části Evropy. Přemýšlel, co s letními prázdninami, a protože zrovna není příznivec povalování u moře, naplánoval si s kamarády cestu za polární kruh. "Od rodičů jsem si půjčil auto a přes Německo, Dánsko a Švédsko jsme dorazili až do Norska, kde jsme kruh překročili. Těšil jsem se na zimu a sbalil si těžkou outdoorovou bundu, ale vychytali jsme zrovna nejteplejší měsíc ve Skandinávii za posledních sto let, takže i na severu bylo 15 stupňů," vzpomíná Bakay.

Věděl jsem, že když spadnu, bude okamžitě po mně

Nevšední atmosféru ale nenachází jen v exotických destinacích. Oblíbil si také opuštěné prostory stavenišť a nevyužitých průmyslových areálů, jejichž objevování se v posledních letech proslavilo pod zkratkou urbex. "Vyrůstal jsem na Chodově, kde stála nedokončená budova školy, na kterou nezbyly peníze, a já jsem se tam už ve čtrnácti motal. S foťákem jsem pak chodil taky do bývalé továrny Kolbenka a občas jsem tam našel squatery. Postupně se to ale profláklo a všichni se tam nechávali fotit, aby pak byli hustí na Facebooku. Když jsem tam uviděl jeden pár na rande, řekl jsem si, že je čas na změnu," vypráví Bakay.

Z urbexu tak přesedlal na kratochvíli, kde už člověku nehrozí jen dopadení hlídačem, ale mnohdy mu jde skutečně o život - rooftopping. Jeho podstata totiž spočívá v ilegálním zdolávání výškových budov, z jejichž střech si lze při troše odvahy odnést extrémní zážitky i exkluzivní záběry. Bakay rooftopping poprvé zkusil, když po lešení vyšplhal na Národní muzeum. Následovaly další budovy na Václavském náměstí, kam si na fotografa několikrát přišla posvítit policie.

Ani tato zkušenost však Bakaye neodradila a pobyt v Hongkongu si zpestřil výšlapy na vrcholy tamních mrakodrapů. "Byl to daleko větší adrenalin. V Praze si často stačí otevřít dveře, ale v Hongkongu jsem mnohdy musel lézt po různých žebřících nebo požárních schodištích. Když jsem stál jen na nějaké platformě a koukal dolů, strach mě přešel, protože jsem věděl, že když spadnu, bude okamžitě po mně," líčí fotograf.

Zdůrazňuje, že odvážlivci, kteří se k rooftoppingu odhodlají, by neměli překonávat vlastní limity. "Když vidíš blázny, kteří se nahoře houpají nebo zavěšují na konstrukci, nesmíš je za každou cenu napodobovat, když víš, že na to nemáš," říká.

Bakay si na vlastní hranici sáhl, když se v Hongkongu přesunoval z jednoho mrakodrapu na druhý. "Výstupy vždycky absolvuješ ve skupině a nadšenec z mé skupiny mi na střeše jednoho mrakodrapu oznámil, že z budovy o kousek vedle bude lepší výhled. Nato natáhl na protější mrakodrap dřevěné prkno, přes které jsme museli udělat dva velké kroky. Pod námi se přitom nacházelo 70 pater," přibližuje fotograf.

Nebezpečná aktivita pochopitelně vyděsila Bakayovy rodiče, a když na Instagramu zveřejnil fotku, na které si klidně sedí na mrakodrapu s nohama dolů, jeho matka mu do Hongkongu za 10 minut telefonovala, jestli se nezbláznil. To ale ještě netušila, že synovým snem je fotografovat v oblastech humanitárních krizí.

"Záběry ze zemí zasažených válkou nebo chudobou mají největší váhu. Už to nejsou komerční fotky, které se objeví v jedné kampani a za měsíc o nich nikdo neví," uvažuje Bakay, i když přiznává, že tyto plány jsou zatím hudbou budoucnosti.