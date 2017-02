World Press Photo vyhrál snímek vraha ruského ambasadora v Ankaře

před 20 hodinami

Fotograf agentury AP Burkhan Ozbilici, který loni zachytil vraha ruského velvyslance v Ankaře, vyhrál prestižní fotografickou soutěž World Press Photo. Turecký fotograf v době útoku riskoval a nafotil sérii snímků, kterou nazval Vražda v Turecku. Český fotograf Michael Hanke si odnáší druhé místo v kategorii Sportovní reportáže.

Amsterodam – Prestižní fotografickou soutěž World Press Photo za rok 2016 vyhrál snímek tureckého vraha ruského velvyslance v Ankaře. Autorem záběru, při kterém mu šlo o život, je fotograf agentury AP Burhan Ozbilici. V kategorii Sportovní reportáže byl oceněn český fotograf Michael Hanke.

Ve chvíli, kdy turecký policista začal 19. prosince v galerii turecké metropole střílet na ambasadora Andreje Karlova, se všichni přítomní skrývali a báli o život. Turecký fotograf riskoval a nafotil sérii snímků, kterou nazval Vražda v Turecku.

Karlova zabil na vernisáži v ankarské galerii policista, 22letý Mevlüt Mert Altintaş, který naznačil bezprostředně po činu, že šlo o pomstu za bombardování a dobytí severosyrského města Aleppo. Poté ho turecká policie zastřelila.

„Myslím si, že Burhan byl ohromně statečný, dokázal v ovzduší strachu neuvěřitelně zachovat klid a pořídil velkolepé záběry,“ řekl šéf odborné poroty Stuart Franklin k volbě fotografie roku.

Český fotograf Michael Hanke skončil ze tří oceněných na druhém místě za snímky z turnaje mladých šachistů. V kategorii zvítězil Ital Giovanni Capriotti, třetí byl Kanaďan Darren Calabrese. „World Press Photo dopředu neoznamuje, že jste v soutěži uspěli. Malým náznakem, že by to mohlo dopadnout takto skvěle, mohlo být, že si ode mne vyžádali snímek ve formátu raw (původní hrubá data přímo z fotoaparátu). To dělají jen u několika nejlepších fotografií v kategorii. Ale ani tehdy jsem raději moc nevěřil, že by z toho mohlo něco být. Je to malý zázrak,“ řekl Aktuálně.cz Michal Hanke.

Vítězný snímek byl vybrán z více než 80 tisíc fotografií, které do soutěže poslalo 5034 fotografů ze 125 zemí. Porota nakonec udělila ceny v osmi kategoriích 45 fotografům z 25 zemí. Jejich snímky často přibližují hlavní události loňského roku, tedy konflikty v Iráku a Sýrii, migrační krizi, smrt kubánského lídra Fidela Castra a olympijské hry v Brazílii. Byly mezi nimi ale i například záběry toho, jak lidstvo ničí přírodu.

Za Ozbilicem se v kategorii Současné události na druhém a třetím místě umístili fotografové z Rumunska a Německa se snímky o migrantech.

Kategorii pro zachycení běžného života vyhrál chilský fotograf Tomas Munita z amerického listu The New York Times se snímkem Kuba na prahu změny. Kategorii Všeobecné zpravodajství opanoval Francouz Laurent Van der Stockt za fotografii Útok na Mosul pro list Le Monde.

Mezinárodní soutěž World Press Photo začala v roce 1955. V minulém ročníku za rok 2015 vyhrál snímek od Australana Warrena Richardsona, na které otec předává kojence do rukou další osoby pod ostnatým drátem na hranici Srbska a Maďarska.

autoři: ČTK, Tomáš Vocelka