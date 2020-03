Když se jezero mění v poušť, plameňáci odlétají. Snímky přírody z World Press Phota

Stát bude vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi, a to rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu, a to i zpětně. Návrh zvláštního vládního zákona, který to předpokládá, ve středu zrychleně schválil Senát. Předlohu dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Stát podle předlohy uhradí ošetřovné také lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Ošetřovné se bude vztahovat také na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu. V těchto případech tedy nebude existovat věkové omezení. Rodiče se nově budou moci na ošetřovném i vícekrát vystřídat, dávka se bude vyplácet jednou za měsíc.