Mrazivý dech polární lišky a další úžasné fotky přírody. Která by podle vás vyhrála?

Foto: Wildlife Photographer of the Year

Olizující se kotě rysa, medvěd pokrytý námrazou, něžný dotek lvů v dešti. Fotografie, které bojují o cenu veřejnosti v nejprestižnější světové soutěži fotografů přírody, dokážou uchvátit. Hlasování právě začalo - a tady je pětadvacet záběrů, které se budou ucházet o cenu.

Fotografická soutěž Wildlife Photographer of the Year, za kterou stojí britské Přírodopisné muzeum (Natural History Museum) v Londýně, zveřejnila výběr snímků, které budou bojovat o cenu veřejnosti. Hlasování pro jednotlivé snímky bude možné až do 2. února 2022.

Porota letos hodnotila na 50 tisíc záběrů od fotografů z bezmála stovky zemí světa. Do diváckého hlasování jich poslala pětadvacet. Cena diváků je oblíbeným doplňkem soutěže, jejíž hlavní vítězové už byli oznámeni dříve a najdete je zde:

Snímky, které se dostaly do diváckého hlasování, jsou součástí velké fotografické výstavy, která bude v Přírodopisném muzeu k vidění až do 5. června.

Wildlife Photographer of the Year je celosvětová soutěž, které se mohou zúčastnit jak amatérští, tak profesionální fotografové. Oceněné snímky každoročně zhlédnou miliony lidí. Cílem klání je ukazovat krásu i různorodost přírody a zároveň zdůraznit nutnost její ochrany.

"Cena veřejnosti nabízí pozoruhodné postřehy o přírodě a našem vztahu k ní, podněcuje naši zvědavost a posiluje naše spojení s přírodou. Vybrat jen jeden z těchto snímků je neuvěřitelná výzva, takže se těšíme, až zjistíme, který z nich se stane favoritem veřejnosti," uvedla Natalie Cooperová, výzkumná pracovnice Přírodovědného muzea a členka poroty.

Do dalšího, již 58. ročníku soutěže Wildlife Photographer of the Year se mohou fotografové hlásit do čtvrtka 9. prosince.