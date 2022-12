Když je tuhý mráz, pomůže tulit se k sobě jako languři. Okouzlující fotky přírody

Mládě paviána se stále drží mámy, kterou si nese v tlamě levhartice. Liška těžce poraněná o plot na stavbě nedokáže lovit. Languři se k sobě tisknou v desetistupňovém mrazu, medvídě si hraje na rozkvetlé louce. Někdy jsou to smutné příběhy, jindy čistá krása. Prestižní soutěž Wildlife Photographer of the Year zveřejnila pětadvacet snímků, které se utkají o cenu veřejnosti.

Porota vybrala nominované snímky ze 38 575 přihlášených fotografií, které zaslali autoři z 93 zemí světa. Online hlasování bude možné až do 2. února 2023, a to buď na této adrese, nebo na interaktivních obrazovkách v londýnském Přírodopisném muzeu (Natural History Museum). Pět snímků s nejvyšším počtem hlasů muzeu vystaví společně se vítěznými fotografiemi, které už vybrala porota. Najdete je v článku Boj trubců o královnu i netopýr ve chřtánu hada. Nejlepší fotky přírody roku 2022. Výstava potrvá až do začátku července příštího roku.



Soutěž Wildlife Photographer of the Year založil v roce 1965 časopis BBC Wildlife Magazine, který se tehdy jmenoval Animals. V roce 1984 se do ní zapojilo Přírodopisné muzeum v Londýně a vznikla její dnešní podoba. Nyní soutěž řídí a vlastní Přírodopisné muzeum.