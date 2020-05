Vyzkoušeli jsme mezi prvními na světě: Jaký je nový fotoaparát pro vlogery Sony ZV-1?

Je možné vyrobit fotoaparát, který by byl jednoduchý a zcela pochopitelný pro absolutní začátečníky a zároveň vyhověl i požadavkům velmi pokročilých uživatelů, kteří už se pohybují na hranici profesionální práce? Sony se pokusilo něco takového vyvinout pro youtubery a vlogery. Nový fotoaparát Sony ZV-1 jsme mohli vyzkoušet mezi prvními na světě.

Lidé, kteří vytvářejí videa pro své sociální sítě, ať už jde o YouTube, Instagram, nebo cokoli jiného, se často poohlížejí po fotoaparátu, který by splnil jejich potřeby.

Obvykle by tento přístroj neměl být příliš drahý, měl by umět fotit selfie a točit videa. Pokud možno jednoduše a bez velkého učení by se s ním měl dát produkovat kvalitní obsah. A ideálně by měl růst s uživatelem - tedy splnit jeho požadavky, když začíná, a postačit mu až do chvíle, kdy se dostane na téměř profesionální úroveň.

I když by se mohlo zdát, že v této kategorii musí být velký výběr, není to zase až tak pravda. Řada kompaktních fotoaparátů umí dobře fotit i točit video. Ale někdy chybí displej výklopný tak, aby se dal použít pro selfie, jindy třeba zase zástrčka po jack externího mikrofonu.

Jindy se zase nedostávají funkce, které jsou potřeba pro profesionální zpracování videa, jako jsou třeba obrazové profily, použitelné pro takzvaný color grading. Ten dříve využívali hlavně filmaři - nevznikne bez něj žádný hollywoodský trhák. Jenže dnes už je velmi rozšířený i mezi youtubery.

Sony se všechny tyto požadavky pokusilo splnit, a i když samozřejmě muselo dělat kompromisy, vyšel z toho kapesní fotoaparát, který je skutečně dostatečně jednoduchý pro úplného amatéra a zároveň umožňující točit 4K video a používat obrazové profily S-Log2 a S-Log3 (což něco řekne jen pokročilým tvůrcům videa).

Jaký je tedy Sony ZV-1 a jak se ovládá?

Tělo obdobné velikosti, jako mají oblíbené kompakty řady Sony RX100, je přizpůsobeno účelu, pro který vzniklo. Nenajdete zde hledáček, ale zato má výklopný a otočný displej, který jde natočit tak, abyste se při točení a fotografování viděli.

Nemá zabudovaný blesk, protože při natáčení videa ho nevyužijete. Zato má ovšem kvalitní směrový mikrofon s konstrukcí, která je navržena tak, aby nebyl rušený větrem. A navíc je v balení i chlupatá ochrana proti větru, mezi filmaři známá jako "deadcat".

4:54 Nový fotoaparát pro youtubery a vlogery: Sony ZV-1 | Video: Tomáš Vocelka, Hudba: Youtube audio library

Na horní straně je výrazné tlačítko pro spouštění videa, které nemusíte hledat a ani si ho nespletete se spouští fotoaparátu.

Ovládání přístroje je jednoduché, bude vyhovovat absolutnímu amatérovi i pokročilejšímu fotografovi, který umí používat režimy priority času a priority clony. Ovšem pokud strávíte při fotografování většinu času ve zcela manuálním režimu (což často dělají profesionálové), není to přístroj úplně pro vás. Ovládacích prvků na těle není mnoho, chybí třeba otočný ovladač clony a času v okolí spouště známý ze zrcadlovek a bezzrcadlovek. Ovládání ve zcela manuálním režimu je tak trochu nekomfortní (ale mnoho uživatelů přístroje této kategorie ho asi potřebovat nebude).

Špičkový systém zaostřování

Ve fotoaparátu najdete špičkový systém zaostřování, známý z profesionálních bezzrcadlovek Sony, který umí v reálném čase sledovat oko fotografované či natáčené osoby a průběžně na něj zaostřuje.

Funguje to dobře jak při focení, tak i u natáčení videa, a to dokonce i v režimu vysokého rozlišení 4K. Navíc fotoaparát umí rozeznat i oči zvířat. Dokáže tedy automaticky sledovat a zaostřovat i na oči psů, koček a dalších domácích mazlíčků.

Pokud byste chtěli zaostřovat manuálně (například zaostřit si dopředu a pak už zaostření neměnit, což se používá při filmování docela často), není to tak jednoduché jako třeba u zrcadlovky nebo bezzrcadlovky. Není tady ani zaostřovací kroužek na objektivu, ani přepínač, kterým by se rychle přecházelo mezi autofokusem a manuálním režimem ostření (ale dá se tak nastavit jedno z programovatelných tlačítek na těle).

Vše pro vlogery, včetně kouzelných tlačítek

Celý přístroj je prostě přizpůsobený tomu, co potřebují takzvaní vlogeři. Fotoaparát má stabilizaci videa, která dokáže hezky fungovat i při chůzi, má speciálně vyladěné podání pleťových tónů. Pokud je v záběru tvář, přizpůsobuje jí expozici tak, aby byla dostatečně světlá (týká se to například fotografování v protisvětle). To většina fotoaparátů automaticky nedělá.

Bez toho, abyste cokoliv tušili o fungování clony, dosáhnete pomocí jediného tlačítka rozostřeného pozadí. Nejde přitom o softwarový efekt jako u mobilních telefonů - fotoaparát si prostě sám nastaví clonu a čas tak, aby efektu dosáhl.

Stejně tak (na stisk jednoho tlačítka) jde nastavit rychlé přeostřování mezi obličejem a produktem, který chcete ve videu ukázat divákům. A pro ty, kteří (či které) chtějí být krásní, je v přístroji zabudovaný i efekt vyhlazení pleti. Instagramery zase určitě potěší možnost natáčet vertikální video, jako na mobilním telefonu.

Na filmaře se myslelo opravdu hodně

Fotoaparát umí točit 4K video, má zabudované mimo jiné obrazové profily S-Log2 a S-Log3, používané profesionály. Má i zástrčku pro 3,5mm jack externího mikrofonu. Umí točit až 40x zpomalené video, ale jen ve velmi krátkých sekvencích - zhruba v řádu jedné či dvou vteřin. Přes HDMI jde k fotoaparátu připojit i externí filmařský displej.

Jednopalcový snímač čte obraz velmi svižně, takže se na záběrech pohybujících se předmětů nebo při švenkování neprojevuje nijak výrazně efekt kácejících se linií.

V přístroji je také zabudovaný ND filtr, který umožňuje točit s otevřenou clonou (a s rozostřeným pozadím) i v okamžiku, kdy je hodně světla.

Má to ale i svá ale…

Žádný fotoaparát není dokonalý - každý v něčem vyniká, v něčem je zase o něco slabší. Sony ZV-1, alespoň při zběžném zkoušení, které trvalo týden, mnoho slabin (ve své kategorii) nemá.

Asi největší z nich je fakt, že fotoaparát zabírá širší úhel než video. Při fotografování má člověk k dispozici zorný úhel odpovídající plnoformátovému objektivu 24-70 mm. U videa je obraz mírně oříznutý jak ve full HD, tak i ve 4K a širokoúhlý záběr odpovídající ohnisku 24 mm k dispozici není. Někomu to může vadit, zvláště při filmování selfie videa z natažené ruky, pro jiné to zase může být méně podstatné. Ale je potřeba s tím počítat.

Chybí zde také USB-C konektor, který se stává stále běžnějším. Na těle fotoaparátu je klasické micro USB. Sony vysvětluje, že starší micro USB je zde proto, aby bylo možné připojit řadu kompatibilního příslušenství.

Hezké by bylo mít u spouště i kolečko ovládající clonu a čas, ale na druhou stranu, kdo to opravdu potřebuje, sáhne asi spíš po bezzrcadlovkách než po malém kompaktu.

Kolik to bude stát a pro koho má tento fotoaparát smysl?

Cena by se podle prvních informací měla pohybovat kolem 800 eur. Lze tedy odhadovat, že v Česku to bude zřejmě mezi 20 a 23 tisíci korunami. Tedy někde kolem částky, kterou stojí velmi podobný kompakt Sony RX100 páté generace. Současná sedmá generace vyjde na zhruba 34 tisíc.

Fotograf spíše sáhne po řadě RX100 (má hledáček a vestavěný blesk), člověk, který točí selfie videa, bude ovšem jednoznačně preferovat novou řadu ZV-1, kvůli otočnému selfie displeji, kvalitnímu mikrofonu a specializovaným funkcím pro vlogery.

Zároveň ovšem platí, že ZV-1 je velmi dobrý fotoaparát, se kterým se dají udělat výborné snímky, stejně jako s řadou RX100. Určitě se dá dobře použít i při cestovatelské fotografii, pro street foto a mnohé další žánry, pro které se hodí velmi kompaktní přístroj.